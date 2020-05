Es ist „alles genauso in echt passiert“. Die Illustratorin und Autorin Anke Kuhl erinnert sich in ihrem Comic „Manno“ an ihre eigene Kindheit in den 1970er Jahren. Ein herrlicher Lesespaß!

Aus dem Comic „Manno!” von Anke Kuhl (c) Anke Kuhl / Klett Kinderbuch Statt Computerspiele gab es Telefonstreiche, im Röhren-Fernsehen war Rudi Carrell einer der ganz Großen, und im Auto hat man doch tatsächlich noch geraucht. Aus dem Comic „Manno!” von Anke Kuhl (c) Anke Kuhl / Klett Kinderbuch In ihrem Comic „Manno!“ erinnert sich die Illustratorin und Autorin Anke Kuhl an ihre Kindheit in den 1970er Jahren in einer hessischen Kleinstadt. Eine Zeit voller Sehnsucht, Aufregung und Quatsch, großer und kleiner Katastrophen, das ganze herrlich treffend illustriert. Kunscht! hat Anke Kuhl in ihrem Frankfurter Atelier getroffen. Cover Anke Kuhl: Manno Klett Kinderbuch Verlag Manno! Alles genau so in echt passiert von Anke Kuhl Genre: Comic Verlag: Klett Kinderbuch, 2020 ISBN: ISBN 978-3-95470-218-3