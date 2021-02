In ihrem neuen Buch „Why we matter“ diagnostiziert die Politikwissenschaftlerin Emilia Roig eine „Empathielücke“ gegenüber Menschen, die eine schwache Position in der gesellschaftlichen Hierarchie haben. Frauen, Schwarzen oder Armen wird weniger Mitgefühl entgegengebracht als Männern, Weißen und Reichen. Das hat schlimme Folgen, nicht nur für diejenigen, denen wenig Einfühlungsvermögen entgegengebracht wird, findet Emilia Roig, denn das macht auch das Leben derjenigen ärmer, denen das Mitgefühl gegenüber marginalisierten Gruppen abtrainiert wurde. Im Gespräch mit SWR2 erklärt sie, was man gegen diese Missstände unternehmen kann und warum es erfüllender ist „Drecksarbeit“ wie Putzen auszuüben als an der Börse zu spekulieren. mehr...