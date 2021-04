Fantasy – für viele eine ganz eigentümliche Welt voller kurioser Gestalten: Elben, Zwerge, Orks, Halblinge und Menschen tummeln sich in diesem Kosmos, in dem das Gute und das Böse stets miteinander ringen. Der Oxford Professor J.R.R. Tolkien hat hier mit seinem „Herrn der Ringe” Maßstäbe gesetzt, einen Kosmos mit eigenen Sprachen, eigener Geschichte. Und es gibt eine eigene Hobbit-Presse, die aber nicht im Auenland steht, sondern zum Klett-Cotta-Verlag in Stuttgart gehört. Denn der Verlag hat Tolkiens Werk nach Deutschland gebracht, so Stephan Askani, der die Hobbit-Presse betreut. mehr...