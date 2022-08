MeToo in der französischen Provinz: Eine junge Frau gerät in ein kompliziertes Abhängigkeitsverhältnis, ein alter Boxer will es noch einmal wissen, ein gieriger Politiker nimmt, was er bekommen kann. Aus diesen Elementen strickt der französische Autor Tanguy Viel in "Das Mädchen, das man ruft" eine pointierte Erzählung über Machtmissbrauch und festgefahrene gesellschaftliche Strukturen.

Rezension von Frank Rumpel.

Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel

Wagenbach Verlag, 154 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-8031-3345-8 mehr...