War das Jahr 1866 ein Schlüsseljahr für die parlamentarische Demokratie? Die Historikerin Ute Daniel entdeckt jedenfalls zwei parallele "Kipp-Punkte": In Großbritannien vergrößerte man 1866 die Zahl der Wähler; in Preußen führte Bismarck das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht für Männer ein. Keine Heldentaten, wie sich im Nachhinein herausstellte: Denn nicht die Regierungen wurden so mächtiger, sondern die Parlamente. Die Professorin an der TU Braunschweig folgert daraus: Reformen können Blockaden im bisherigen Regime auflösen und der Demokratie neue Möglichkeiten eröffnen. „Die Regeln sind nicht in Stein gemeißelt“, meint sie. Sie zu überdenken und anzupassen kann mehr Demokratie bedeuten. mehr...