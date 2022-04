In der Sendung "lesenswert" Quartett stellt Denis Scheck den neuen Roman von Katerina Poladjan vor: "Zukunftsmusik". Alle vier Teilnehmenden sind sich über dieses Buch einig: Es ist lesenswert!

Die in Berlin lebende Schriftstellerin Katarina Poladjan hat einen Roman vorgelegt, der an einem einzigen Tag spielt – dem 11. März 1985. Von heute aus betrachtet, fand an diesem Tag eine historische Zäsur statt, die damals natürlich noch gar nicht abzusehen war. Der 11. März 1985 ist der Tag, an dem Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU gewählt wurde. Der Name Gorbatschow taucht allerdings im Roman gar nicht auf, wie überhaupt Namen und politische Ereignisse unerwähnt bleiben. Nicht nur Denis Scheck ist von diesem Buch begeistert.

Katerina Poladjan: Zukunftsmusik Pressestelle S. FISCHER Verlag GmbH Zukunftsmusik Autor Katerina Poladjan Genre: Roman Verlag: S. Fischer ISBN: 978-3-10-397102-6

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Sie debütierte mit dem Roman "In einer Nacht, woanders" und erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Für ihren Roman "Hier sind Löwen", der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand, wurde sie 2021 mit dem Nelly-Sachs-Preis ausgezeichnet.