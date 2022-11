Josef Škvorecký – Der siebenarmige Leuchter

Sieben Erzählungen umfasst Josef Škvoreckýs Roman/Erzählband, so viele, wie Kerzen an einer Menora brennen. "Der siebenarmige Leuchter" erinnert an die untergegangene tschechisch-jüdisch-deutsche Welt in einer ostböhmischen Kleinstadt.

Aus dem Tschechischen von Hanna Vintr

Braumüller Verlag, 192 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-99200-337-2

Josef Škvorecký, 1924 in der Tschechoslowakei geboren, emigrierte in den späten 60er Jahren nach Kanada, wo er 2012 starb. Er lehrte an der Universität Toronto und war ein bedeutender Vertreter tschechischer Exilliteratur. Das Buch, das wir Ihnen heute vorstellen, erschien bereits 1964, sieben Erzählungen mit dem Titel: "Der siebenarmige Leuchter" - Jonathan Böhm.

