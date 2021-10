Jonathan Franzen: Crossroads

"Crossroads" nennt sich die Jugendgruppe der liberalen Kirchengemeinde in der fiktiven Chicagoer Vorstadt New Prospect, in der der Roman spielt. Der Name ist einem Song der britischen Rockband "Cream" aus dem Jahr 1968 entliehen.

Es ist der 23. Dezember 1971 und Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor in "New Prospect", möchte die Scheidung von seiner Frau Marion. An einem einzigen Tag und auf 800 Seiten entfaltet sich die Geschichte um die Familie Hildebrandt, mal bewegend, mal komisch. Eine Familie steht am Scheideweg: Die Erzählperspektiven wechseln unter anderem vom ältesten Sohn Clem zu Tochter Becky oder dem jüngeren Bruder Perry. Ein Familienroman, der die unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet. Übersetzt hat den Roman Bettina Abarbanell. Denis Scheck lobt die Übersetzung als eine echte Tat, die ihm ein großes Lesevergnügen bereitet habe. Ein Buch, das man lesen sollte. Ein Buch, das man lesen muss. Vielleicht aber auch ein Buch, über das sich gut streiten lässt. Jonathan Franzen, geboren 1959, schrieb mit „Die Korrekturen“ einen Weltbestseller. Er veröffentlichte Romane und Essaybände. Er ist Mitglied der amerikanischen Academy of Arts and Letters, der Berliner Akademie der Künste und des französischen Ordre des Arts et des Lettres. 2013 wurde ihm für sein Gesamtwerk der WELT-Literaturpreis verliehen, 2015 erhielt er für seinen Einsatz zum Schutz der Wildvögel den EuroNatur-Preis. Er lebt und schreibt in Santa Cruz, Kalifornien.