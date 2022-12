John Williams: Stoner (6/26)

Hawaii liegt längst nicht nur im Pazifik, sondern auch in Heilbronn. Das Problemviertel der Stadt hat seit dem Debütroman von Cihan Acar Karriere gemacht. Erzählt wird die Geschichte des deutsch-türkischen Kemal, der eigentlich als Fußballprofi Karriere in der Türkei machen will. Doch der Plan geht schief. Wieder zurück in Heilbronn, begleiten wir diesen Kemal vier intensive Tage auf der Suche nach einem Neuanfang. Für seinen Roman wird Cihan Acar am 29. November 2022 in Stuttgart mit dem Thaddäus-Troll-Preis ausgezeichnet, der vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg verliehen wird. mehr...