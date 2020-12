„Der Spion, der aus der Kälte kam“, mit diesem Buch wurde John le Carré 1963 berühmt – der Kalte Krieg wurde zum Markenzeichen für die Spionage-Thriller des ehemaligen Geheimagenten mit dem bürgerlichen Namen David Cornwell. Seine Agenten waren keine Helden, sondern gebrochene Gestalten. Nun ist John le Carré im Alter von 89 Jahren gestorben.

In le Carrés Werken verschwammen die Grenzen zwischen Gut und Böse

John le Carrés Agenten waren keine Helden. Keine James Bonds in schnellen Autos, umgeben von schönen Frauen. In seinen Büchern verschwammen die Grenzen zwischen Gut und Böse. Seine Welt der Geheimdienste war eine Grauzone mit gebrochenen Gestalten.

Mit Alec Leamas, dem Spion, der aus der Kälte kam, hatte John le Carré 1963 seinen internationalen Durchbruch als Bestsellerautor. Autoren seien eigentlich immer auch Spione, sagte er in „Der Taubentunnel“, dem 2016 erschienenen Werk mit Geschichten aus seinem eigenen Leben.

Der Schriftsteller war selbst ein Spion

Spionieren und Schriftstellerei seien wie füreinander geschaffen. Beide erforderten sie ein waches Auge für menschliche Verfehlungen und die vielen Wege hin zum Verrat, so John le Carré, der eigentlich David Cornwell hieß. Er musste es wissen. Denn er war nicht nur Schriftsteller, er wurde im Alter von 25 Jahren auch Agent im Geheimdienst Ihrer Majestät.

Er sei mit großen Erwartungen in den Dienst eingetreten, erinnert sich John le Carré. „Aber eine vor dem Zerfall stehende britische kommunistische Partei auszuspionieren, mit gerade einmal 25.000 Mitgliedern, die allein von MI5-Spitzeln zusammen gehalten wurde, entsprach dann doch nicht meinen Vorstellungen.“

Chronist der Kalten Krieges

Also wechselte le Carré schließlich vom Inlandsgeheimdienst MI5 zum Auslandsgeheimdienst MI6 und landete, des Deutschen mächtig und als großer Liebhaber deutscher Literatur, an der britischen Botschaft in Bonn und im Konsulat in Hamburg. Hier wurde er zum Chronisten des Kalten Krieges. Doch mit dem Fall der Mauer fiel nicht der Vorhang für den Autor le Carré.

Er fand neue Schauplätze, in „Die Libelle“ zum Beispiel den Nahen Osten, oder in „Der ewige Gärtner“ die dunklen Machenschaften multinationaler Pharma-Konzerne in Afrika, oder in den „Marionetten“ den Anti-Terror-Kampf des Westens.

Der eigene Vater ist Vorbild einer Romanfigur

All diese Bücher sind immer auch immer eine zornige und unerfüllte Suche nach Moral in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft gewesen. Und in der Zerrissenheit seiner Akteure steckte immer auch ein Stück Persönlichkeit des Autors, am deutlichsten in der „Der blendende Spion“ von 1986.

Dort tauchte ein Hochstapler und Betrüger namens Rick als Vater des Protagonisten auf. Diesen Vater gab es wirklich: John le Carrés Vater Ronnie, einen rücksichtslosen Gauner, der Zeit seines Lebens Menschen um den Finger wickelte, sie betrog und ins Unglück stürzte, einschließlich seiner eigenen Familie.

Ohne diesen zwielichtigen Vater, ohne die weit über dessen Tod hinaus andauernde Auseinandersetzung mit dessen menschenverachtender Rücksichtslosigkeit wäre le Carré wohl nie der Erfolgsautor der Thriller geworden, in denen Spione keine Helden sind.