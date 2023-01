Johannes Groschupf – Die Stunde der Hyänen

In einer südamerikanischen Stadt am Rande des Regenwalds taucht eine Gruppe von 32 Kindern auf, die durch ihr anarchisches Verhalten die Einwohner in Angst und Schrecken versetzen. Der in Argentinien lebende spanische Autor Andrés Barba nähert sich dem Thema verwahrloster Stadtkinder in seinem spannend geschriebenen neuen Roman "Die leuchtende Republik". Darin denkt er nach über unser Bild von einer behüteten Kindheit und dem ungezügelten Verhalten von Straßenkindern. | Rezension von Martin Grzimek | Aus dem Spanischen von Susanne Lange | Luchterhand Verlag, 219 Seiten, 22 Euro | ISBN 978-3-630-87599-6