Es geht um mehr als um das umstrittene „N-Wort“. In vielen beliebten Kinderbuchklassikern werden durch Illustrationen stereotype Bilder und Rassismen von einer Generation an die nächste weitergegeben. Kritiker fordern eine Anpassung der Geschichten oder gar einen gänzlichen Verzicht darauf. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach und das Lindenmuseum, das staatliche Museum für Völkerkunde, in Stuttgart machen in einer Fortbildung für pädagogische Fachkräften auf das Thema aufmerksam.

Es sind oft die spannenden Geschichten, die Kinder faszinieren. Abenteuergeschichten, Reisen in fremde, ferne Länder, Und so gibt es heute wohl kaum ein Kind, dass Pippi Langstrumpf nicht auf die Taka-Tuka-Inseln gefolgt oder mit Jim Knopf ins Drachenland aufgebrochen ist. Doch gerade diese Kinderbücher stehen seit einiger Zeit in der Kritik, koloniales Denken und alte Stereotypen von einer Generation an die andere weiterzugeben. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach und das Lindenmuseum, das staatliche Museum für Völkerkunde, in Stuttgart haben sich zusammengetan, um auf die Problematik in einer zweitägigen Fortbildung mit pädagogischen Fachkräften auf das Thema aufmerksam zu machen.