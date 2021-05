Mit elf Jahren ging Jeremias Thiel zum Jugendamt in Kaiserslautern und bat um Hilfe. „Ich möchte weg von meinen Eltern“ - mit diesen Worten beginnt für ihn ein neues Leben. Inzwischen ist er 19, lebt in den USA und studiert an einem angesehenen College. Was es bedeutet, in einer sozial schwachen Familie aufzuwachsen und welche Auswirkungen Strukturlosigkeit hat, davon erzählt Jeremias Thiel in seinem Buch.