Jay Kristoff – Meister der Dark Fantasy bei den „Dragon Days“ in Stuttgart

Volles Haus zum Auftakt des crossmedialen Fantastikfestivals in Stuttgart. Der australische Bestseller-Autor Jay Kristoff lockte Hunderte Fans in die Stadtbibliothek, um über seinen Roman „Das Reich der Vampire“ zu sprechen. Tausend Seiten voller Monster, Schlachtengetümmel und kluger Gedanken, an denen er drei Jahre gearbeitet hat.

Monster, Vampire, Silberwächter: Bestseller-Autor Jay Kristoff entführt in Stuttgart in sein Universum Der zwei-Meter-Mann Jay Kristoff ist eine Erscheinung – nicht nur wegen seiner Körpergröße. Er könnte einem seiner finsteren Romane entsprungen sein: Schwarzes Outfit, schwarze Haare, Kinnbart, die Arme voller Tattoos. Schon immer habe er sich für alles Dunkle fasziniert, erzählt Jay Kristoff. Die besonders düstere Stimmung in seinem Bestseller „Das Reich der Vampire“ aber erklärt er mit dem Lockdown. Verarbeitung des Corona-Lockdowns? Eine Lebensbeichte aus dem Verlies Jay Kristoff lebt in Melbourne, in der Stadt mit dem längsten Lockdown der Welt. 274 Tage Ausgangssperre, kein Kontakt. Kein Wunder also, dass seine Vampirgeschichte in einer Zelle mit einem Verhör beginnt, mit einem Rückblick auf apokalyptische Jahrzehnte. Die Sonne hat sich verdunkelt, Heerscharen Untoter angeführt von uralten Vampirgeschlechtern fallen über die Menschen her. Letzte Hoffnung in diesem ungleichen Kampf ist ein heiliger Orden: die Silberwächter, die aus der Verbindung von Mensch und Vampir hervorgegangen sind und daher über besondere Fähigkeiten verfügen. Er habe drei Jahre gebraucht, sagt Kristoff, um dieses Buch zu schreiben. „Es gibt drei verschiedene Zeitebenen, drei verschiedene Geschichten. Es war ein Buch, das wirklich schwer zu schreiben war. Es fühlte sich an, als würde ich am Rande meiner Fähigkeiten schreiben.“ Tausend Seiten stark ist dieser Roman, kunstvoll konstruiert. Kristoff lässt seinen Helden, den Silberwächter Gabriel, aus zwei Perspektiven erzählen: als 16-jähriger stürmischer Draufgänger und als 32-jähriger gebrochener, zynisch gewordener Mann. Gefangen in einem Verlies, muss dieser nun eine Art Lebensbeichte ablegen. Literatur zum Mitmachen: Auf Instagram teilt Jay Kristoff Fanarts seiner Fans: Eine Geschichte von Blut und Dunkelheit mit klugen Einfällen Es gibt allerlei blutige Scheußlichkeiten, finsterste Flüche und Monster aller Art. Doch hinter all dem Schlachtengetümmel blitzen kluge Gedanken auf, die bei ständiger Todesgefahr immer neue, interessante Fragen auf das Leben werfen. Er sei auf eine katholische Jungenschule gegangen, streng religiös erzogen worden, erzählt Kristoff: „Die Fragen, die Gabriel über seinen Glauben stellt und die Zwickmühlen, die sich daraus ergeben, das sind Fragen und Dilemmata, die ich mir selbst in Auseinandersetzung mit dem Leben gestellt habe.“ Er wolle kein Autor sein, der den Leuten sagt, was sie denken sollen. Aber er hoffe, so Kristoff, dass seine Geschichten dazu anregen, alte Denkmuster zu hinterfragen. Wenn die Fans in Tränen ausbrechen, scheint etwas richtig gelaufen zu sein Nun sitzt er sehr entspannt auf der Bühne der Stadtbibliothek und nippt an seinem Whiskey-Glas – seiner Erkältung wegen, erklärt er. Der Meister der Dark Fantasy entpuppt sich als sympathischer, bodenständiger, sehr bescheidener Typ. Das Publikum ist selig, es ist eine vertraute Atmosphäre. Es wird viel gefragt, alles selbstverständlich auf Englisch. Eine junge Frau will wissen, ob Kristoff eine Ahnung hat, wie viele Badewannen die Tränen seiner Fans wegen seiner Geschichten bereits gefüllt hätten. Kristoff stockt ein wenig, lächelt und meint: dann könne er vielleicht nicht so viel falsch gemacht haben. Eigentlich sei er sogar glücklich, dass er sie traurig gemacht habe. Jay Kristoff: Das Reich der Vampire ( A Rale of Blood and Darkness) Pressestelle Verlag - Fischer TOR Das Reich der Vampire - Empire of the Vampire Autor Jay Kristoff Genre: Dark Fantasy Verlag: Fischer TOR ISBN: 978-3-596-70040-0