Jakuta Alikavazovic – Wie ein Himmel in uns. Meine Nacht allein im Louvre

In einer Nacht allein im Louvre kehrt die Schriftstellerin Jakuta Alikavazovic an einen magischen Ort ihrer Kindheit zurück. Sie versucht, im Dämmerlicht die verblassten Wimpern der Mona Lisa zu erkennen und baut ihr Feldbett zu Füßen einer der berühmtesten Statuen der Welt auf. Dabei erzählt sie die Beziehung ihres Vaters zur Kunst. Das weltberühmte Museum wird zu einem berührenden Schauplatz für die Suche nach der Bedeutung der Kunst für das eigene Leben.

Aus dem Französischen von Stephanie Singh

Hanser Verlag, 126 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-446-27764-9

Eigentlich klingt das vollkommen unwahrscheinlich: Jemand darf ganz alleine eine Nacht in einem der berühmtesten Museen der Welt verbringen. Im Louvre in Paris. Ohne Wächter, ohne dass sofort alle Alarmanlagen losgehen.

Ich war in der Antikenabteilung, auch wenn ich mein Schlaflager im Lauf der Nacht woanders aufbauen musste. Denn die Orte haben eine Seele, die Orte haben ein Leben, vor allem im Dunkeln; (…) Vielleicht spüren die Orte auch, dass man kein gänzlich ruhiges Gewissen hat. Dass man kein gänzlich ruhiges Herz hat.

Mit Schlafsack und Reisetasche in den Louvre

Und wenn man sich bis dahin noch gefragt hat, was will sie eigentlich da tun, in dieser Nacht im Museum, ist man jetzt, also auf der ersten Seite der Erzählung, schon mitten drin. Jakuta Alikavazovic geht mit einer Reise-Tasche in den Louvre, darin ein Schlafsack, im Text genannt der Sarkophag, ein Notizbuch, eine Wasserflasche und verbotenerweise ein Nougatriegel: Essen ist im Museum absolut verboten. Aber weiß ja niemand, dass sie was dabei hat. Doch das ist noch nicht alles. Sie lässt uns schnell wissen, sie hat noch etwas im Gepäck, womit sie auf keinen Fall erwischt werden darf: Wir erfahren es lange nicht. Und es wird hier auch nicht verraten. Sie hat also Geheimnisse. Und daraus bezieht der Text seine Spannung.

Ich wolle ein Buch über den Louvre schreibe, sagte ich bei diesen Gesprächen, die eigentlich, vielleicht, Vorstellungsgespräche waren. Ich wolle ein Buch über den Louvre und meine Familie schreiben. Über den Louvre und meinen Vater. Alle fanden die Idee hervorragend. (…) niemand von Ihnen wusste, dass ich die Tochter eines Mannes bin, der mich bei jedem unserer Besuche fragte: Na? Wie würdest du die Mona Lisa stehlen?

Prägung durch den kunstliebenden Vater

Der Vater ist der Dreh- und Angelpunkt der Erzählung, die der Hanser-Verlag zwar im Sachbuch listet, die aber – und das ist ganz und gar kein Mangel – eigentlich ein sehr persönlicher literarischer Essay von großer Kraft ist. Denn er fragt: wer hat mich geprägt und womit – mit welcher Kraft, mit welcher Verrücktheit, mit welchem Geheimnis, und wer hat mich zu der gemacht, die ich heute bin? In Jakuta Alikavazovics Fall war das der Vater. Ein Mann, dessen Leidenschaft, dessen große Liebe, die Kunst war, und der dem Kind so schöne Sätze sagte, wie:

In gewisser Weise könnte man sogar sagen, dass das, was wir Kunst nennen, weniger für das Gesehen-werden gemacht ist, sondern für das Gestohlen-werden.

Die Nacht im Louvre ist für die Autorin im Grunde genommen eher eine Vatersuche als eine, in der sie einem Kunstwerk auf die Spur kommt. Zwar sitzt sie bei der Venus von Milo, zwar sitzt sie bei einem Hermaphroditen oder bei Amor, aber alle Beschäftigung mit der Kunst in dieser Nacht in diesem Museum ist eigentlich eine Annäherung an den bereits gestorbenen Vater, den sie sehr geliebt haben muss und der sie einmal, als Kind, für Stunden bei der Venus von Milo versehentlich oder auch nicht, zurückgelassen hat.

Ich setzte mich und wartete. Das Warten fiel mir nicht schwer; ich empfand es nicht einmal als solches. Ich hätte bestimmt gesagt, dass ich die Kunstwerke und die Menschen betrachte. Ich spielte ohne meinen Vater das Spiel meines Vaters. (…) Wie viele Klauen, wie viele Schuhe? Wie viele nackte Schultern? (…) Wie viel Farben hat der Himmel? (…) Wie viele Locken und steinerne Schlangen? Wie viele fehlende Arme?

In der Berührung mit der Kunst lernen wir uns selbst kennen

Natürlich kommt der Vater wieder und holt sie ab. Und wenn man nun nach dem Gewinn fragt, den diese Lektüre mit sich bringt, dann kann man sagen: Dieser kleine sehr persönliche Essay, schafft das, was alle Kunst im besten Fall schaffen kann, wir verbinden uns mit ihr. Sie schafft in uns Räume, sie bringt uns an Orte, sie bringt uns in Verbindung mit etwas, was in uns lebt, aber vielleicht bisher geschlummert hat, und indem wir auf Kunst schauen, erkennen wir es. In Alikavazovics Fall ist es die Liebe zum Vater, und

(…) der Kern des Selbst. Man ist die Tochter seines Vaters und die Zeit existiert nicht. Wie er es fünfzig Jahre zuvor tat, putzt man sich jetzt die Zähne auf der Toilette. Um dorthin zu gelangen, musste man barfuß an der großen Sphinx vorbei (…) und man begreift: Die Essenz, die Kunst liegt nicht in der Sache selbst und nicht in ihrer Spiegelung, sondern im ewigen Wechsel der beiden.