Jakob Leiner ist ein junger Arzt aus Freiburg und schreibt mit seinem Band „Gewetter“ großartige Naturlyrik.

Auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse bin ich bei einer Lesung auf einen jungen Lyriker aufmerksam geworden, den ich in mehrfacher Hinsicht so bemerkenswert finde, dass ich ihn vorstellen möchte: Jakob Leiner wurde 1992 geboren und lebt als Arzt in Freiburg. Nicht nur zur Lyrik hat er eine große Affinität, sondern auch zur Musik: Er war Jungstudent an der Hochschule für Musik in Karlsruhe und Mitglied unter anderem im Bundesjugendorchester, er spielt Horn und Klavier. Und diese Musikalität merkt man seinen Texten an.

„Gewetter“ heißt Leiners Gedichtband mit fabelhafter Naturlyrik, der im Quintus Verlag erschienen ist. Leiner fängt die Natur ein, wo er ihr über den Weg läuft, und das ist eigentlich überall. Mit Daten und Orten – quer durch Deutschland und Europa – sind seine Gedichte überschrieben.

Jakob Leiner - Gewetter. Gedichte Pressestelle Quintus Verlag Gewetter Autor: Jakob Leiner Genre: Gedichte Verlag: Quintus Verlag ISBN: 978-3-96982-057-5 104 Seiten, 18 Euro

Jakob Leiner reist und beobachtet in seinem ganz eigenen Tempo, und er entdeckt dabei Kurioses und Erhabenes – und überraschende Beziehungen zwischen den Dingen und Menschen. Leiner findet seinen ganz speziellen Sound: Er klingt so frisch und wach und zeitgenossenhaft und ist sich doch der großen lyrischen Traditionen bewusst, in denen er sich bewegt – vor allem der romantischen. Ein Naturgedicht, das kann sich bei Jakob Leiner auch in der Kölner Innenstadt ereignen. Es liest Johannes Wördemann:

27.02.

Köln, Innenstadt

17.30 Uhr

scheiße

jetzt hat es uns überrascht

das garstige Wetter

weil wir nicht optimal

vorbereitet waren

weder kleidertechnisch noch

psychologisch

sonst hätte es uns ja

gar nicht überraschen können

das garstige Wetter mit

70% Regenwahrscheinlichkeit

dass ich nicht lache

fühlt sich doch sehr wie

100 an ich weiß so funktioniert

das nicht aber

diese Nadelstiche im Gesicht die

machen mich ganz wuschig dazu

ein Wind der seinesgleichen

sucht fühlst du auch

die zerrende Kälte überspringt

Schichten trifft

direkt ins Mark und alle Knochen

frieren

war gestern man

wird erschüttert also von

der Kälte folgst du mir

komm stellen wir uns

dort

in den Hauseingang und

schauen zu wie Welt

untergeht das wäre die

romantische Variante

die hier aber fehl am Platz

ist lass uns lieber

alle gelben Autos

zählen

die wir sehen

und für jedes einen Kuss