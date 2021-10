per Mail teilen

Die meisten Bücher verkaufen sich im ersten halben Jahr nach Erscheinen

Ein Vorstoß des Bibliotheksverbands, neu erscheinende Bücher zeitgleich auch an öffentliche Büchereien weiterzugeben, stößt auf Kritik von Autor*Innen. Der Mitinitiator von ,,Fair Lesen", einer Kampagne von über 180 Autoren, Verlagen und Buchhandlungen, Thomas Hettche erklärt im Gespräch mit SWR2: ,,Was viele nicht wissen: Dass man seine Bücher im ersten halben Jahr nach Erscheinen verkauft.“ Da entscheide sich, ob man mit dem Buch zwei Jahre lang seine Miete bezahlen könne

Ausleihe von E-Books: ,,Da ist ein Umsonst-Markt entstanden.“

Der Vorstoß, per Gesetz vorzuschreiben, E-Books bei Erscheinen eines gedruckten Buchs auch in Bibliotheken bereitzustellen ist für Hettche fragwürdig: ,,Das Problem ist, dass wir eine Ökonomie testen, die in Jahrhunderten gewachsen ist.“

Bei elektronischen Büchern mache die Ausleihe inzwischen fast die Hälfte des Marktgeschehens aus. Die Bibliotheken zahlten zwar für die physischen Bücher eine Tantieme - nicht jedoch für E-Books. Sein Gefühl beschreibt Hettche in dem Satz: ,,Da ist ein Umsonst-Markt entstanden.“ Dabei seien drei Viertel der Ausleiher gut situierte Bürger, die sich auch den Kauf eines Buchs leisten könnten.

Geht es nur um die Bestseller-Listen?

Den Bibliotheksverband greift Hettche scharf an: ,,Denen geht's nur darum, die Bestseller-Liste zeitgleich mit dem Erscheinen in den Bibliotheken zu haben.“

Der Initiative ,,Fair Lesen" gehe es nicht darum, den Status Quo auf dem Buchmarkt zu zementieren. Doch zeige die Entwicklung auf dem Musikmarkt, dass durch den digitalen Wandel ,,eine ganze Kultur zugrunde gegangen“ sei. Er empfiehlt: ,,Die Player in diesem Spiel sollten eine Lösung finden.“ Anderenfalls gerade die Vielfalt auf dem deutschen Buchmarkt, die eine Besonderheit darstelle, in Gefahr. ,,Es wird die Axt an die Wurzel gelegt“, meint Hettche, deshalb gebe es ,,Fair Lesen“.

Thomas Hettche, Jahrgang 1964, hat mehrere Romane und Essaybände publiziert. Er lebt in Berlin und der Schweiz und schreibt unter anderem für die FAZ und die NZZ.