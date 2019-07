Ingeborg-Bachmann-Preis 2019 Birgit Birnbacher gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2019

Mehr Info

Kommentar

Bachmann-Preisträgerin Birgit Birnbacher: Sprachlich und gesellschaftlich bedeutender Text

Carsten Otte

Birgit Birnbacher gewinnt mit "Der Schrank" den Ingeborg-Bachmann-Preis 2019. Ein sprachlich und gesellschaftlich bedeutender Text in einem besonders starken Jahrgang, meint SWR2 Literaturredakteur Carsten Otte in seinem Kommentar. Der Text umkreist das soziale Verschwinden einer Frau, die sich kurzzeitig in einem Schrank verkriecht, als ein staatlicher „Beobachter“ vorbeikommt, um die Verhältnisse in dem Wohnblock zu dokumentieren.