In der Arschlochgasse - Der „Jungeuropa“-Verlag auf der Frankfurter Buchmesse

Mit dieser schreibenden Männergruppe braucht niemand zu reden. Die Bücher des „Jungeuropa“-Verlages sind ebenso schrill wie rechtsradikal.

Wo auf der Messe befindet sich der Stand des „Jungeuropa“-Verlages?

Wer sich bei einem offiziellen Info-Desk der Buchmesse nach der Standnummer des „Jungeuropa“-Verlages erkundigt, wird keine Auskunft erhalten. Der Aussteller sei gar nicht gelistet, heißt es, doch es hat sich bald rumgesprochen, dass der vom Rechtsextremisten Philip Stein geführte Verlag neben dem gewerkschaftlichen Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und dem Blauen Sofa, der vom ZDF organisieren Messe-Bühne, platziert worden ist. Ob nun Absicht oder Zufall, etwas merkwürdig erscheint diese Hallenplanung schon.

„Endlich stehen wir mal nicht in der Arschlochgasse“

Die drei jungen Männer im akkuraten Kurzhaarschnitt, die hinter dem Tresen des „Jungeuropa“-Verlages auf Kundschaft warten, sind jedenfalls bester Laune. „Endlich stehen wir mal nicht in der Arschlochgasse“, sagt der eine. Auf früheren Messen waren rechtsradikale Verlage oft in einer ideologischen Schmuddelecke vereint.

Über den unerwarteten Medienrummel freuen sie sich verständlicherweise. Mit so viel Aufmerksamkeit haben sie nämlich nicht gerechnet. In der Nähe stehen auch schon ein paar Journalistenkollegen, ansonsten scheint der Stand gemieden zu werden.

Es gibt Absagen, weil Autor*innen nicht in der räumlichen Nähe eines rechtsradikalen Verlages auftreten möchten

Im Netz aber tobt ein heftiger Streit. Eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren haben Veranstaltungen auf der Messe abgesagt, weil sie nicht in der räumlichen Nähe eines rechtsradikalen Verlages bzw. ganz grundsätzlich nicht auf einer Messe lesen und sprechen möchten, auf der auch Bücher wie „Enklave“ von Volker Zierke vorgestellt werden.

Der Roman, der von einer blutigen Jagd auf Dissidenten erzählt, ist wüst-banale Kriegsfiktion, die von Extremisten wie Götz Kubitschek und Jürgen Elsässer im Programmheft gefeiert wird. Im szenetypischen Größenwahn erklärt Elsässer: „Dieser junge Mann ist die Zukunftshoffnung des lesenden Deutschlands, der lesenden Deutschen.“

Titel des „Jungeuropa“-Verlages lauten „Waffenbrüder“ oder „Kulturkampf“

Es ist schon eine sehr kleine, weitgehend männliche und ziemlich wahnhafte Blase, in der die immergleichen Querfront-Aktivisten den Ton angeben. Die Titel des „Jungeuropa“-Verlages lauten „Gegen den Liberalismus“, „Waffenbrüder“ oder „Kulturkampf“. Die Inhalte sind so schrill wie erwartbar: Europa und die Sozialdemokratie seien am Ende, auf den Trümmern der westlichen Werte solle eine nationale und sozialistische Herrschaft entwickelt werden.

Dabei scheint es kaum einen Unterschied zu machen, ob die Werke dieser verqueren Männergruppe nun als Manifest, Streitschrift, Roman oder Novelle gekennzeichnet werden. Die völkische Hetze ist so gut wie allen Texten eingeschrieben.

Es wäre besser gewesen, wenn der „Jungeuropa“-Verlag einfach nur ignoriert worden wäre

Es wäre garantiert besser gewesen, wenn die böse Buchtruppe, mit der niemand ernsthaft zu reden braucht, einfach nur ignoriert worden wäre. Ein Gefährdung fürs Messepublikum geht von den selbsternannten Nationalrevolutionären gewiss nicht aus. Das liegt nicht nur an einem umfassenden Sicherheitskonzept in den Hallen, sondern eben auch an den Mehrheitsverhältnissen auf der eindeutig divers und demokratisch ausgerichteten Messe.

Einen Ausschluss, wie sie etwa die schwarze Autorin Jasmina Kuhnke fordert, würde zwangsläufig zu juristischen Auseinandersetzungen und einem noch weiter anwachsenden Medienrummel führen, in dem die hämischen Verbaltäter sich wieder in ihrer so geliebten Opferrolle wichtigmachen könnten.