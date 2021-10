Im Rausch. Schriftstellerinnen und Abhängigkeit

Auf der ARD-Buchmessen-Bühne in Frankfurt begrüßen Anja Brockert und Anja Höfer fünf Gäste mit ihren neuen Büchern:

Florian Illies hat mit "Liebe in Zeiten des Hasses" ein herrlich funkelndes Epochenporträt der Jahre zwischen 1929 und 1939 geschrieben und erzählt von großen und kleinen Lieben, von berühmten Männern und Frauen, von Scheidungskriegen und offenen Beziehungen.

Pascale Hugues porträtiert in "Mädchenschule" eine Frauengeneration, die nicht mehr wirklich der Nachkriegsgeneration angehörte und die zu jung war für die 68er-Revolution: Was ist aus den Mädchen geworden, die sich im Poesiealbum von 1969 so brav und sittsam gaben? Darauf gibt Pascale Hugues überraschende, humorvolle und anrührende Antworten.

Nicole Seifert erklärt in ihrem Buch "FRAUEN LITERATUR. Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt", warum der Begriff "Frauenliteratur" - eigentlich mal weg kann. Und sie geht der Frage nach, warum Frauen bis heute im Literaturbetrieb eine deutlich geringere Rolle spielen als ihre männlichen Kollegen.

Hannah Lühmann gelingt mit "Auszeit" ein erstaunlich schwereloses Debüt zu einem ernsten Thema: Henriette, um die 30, fällt nach einem Schwangerschaftsabbruch in ein tiefes Loch. Ihre beste Freundin nimmt sie mit auf eine "Auszeit" in den Bayerischen Wald. Hier lösen sich die Dinge plötzlich auf sehr überraschende Weise.

Andreas Schwab nimmt uns in "Zeit der Aussteiger" mit auf eine abenteuerliche Reise zu den "Künstlerkolonien von Barbizon bis Monte Verità": Gegenwelten, die abseits der Metropolen neue Lebensstile ausprobierten: Faszinierende Geschichten von Aussteigern und Sehnsuchtsorten!

Florian Illies - Liebe in Zeiten des Hasses

S. Fischer Verlag, 432 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-10-397073-9

Anja Brockert im Gespräch mit dem Autor

Pascal Hugues - Mädchenschule

Rowohlt Verlag, 304 Seiten, 20 Euro

ISBN: 978-3-498-00271-8

Anja Höfer im Gespräch mit der Autorin

Hannah Lühmann - Auszeit

Verlag hanserblau, 176 Seiten, 19 Euro

ISBN 978-3-446-26195-2

Anja Höfer im Gespräch mit der Autorin

Nicole Seifert - Frauenliteratur

Verlag Kiepenheuer & Witsch, 224 Seiten, 18 Euro

ISBN: 978-3-462-00236-2

Anja Brockert im Gespräch mit der Autorin

Andreas Schwab - Zeit der Aussteiger

C. H. Beck Verlag, 333 Seiten, 26 Euro

ISBN: 978-3-406-77524-6

Anja Brockert im Gespräch mit dem Autor mehr...