Roman von Mithu Sanyal

Gelesen von Cynthia Micas

Regie: Iris Drögekamp

Hanser Verlag 2021

Es sind die 2020er-Jahre, es ist kompliziert. Und es gibt einen Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist weiß! Schlimmer geht es nicht. Denn die Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität - und hat sich selbst als Person of Colour beschrieben. Nivedita dreht durch. Geboren in Deutschland mit indischem Vater, hat sie sich mit ihrer Professorin identifiziert - und jetzt das. Aber Identität, was ist das überhaupt? Während die Studierenden im Netz gegen die Professorin wüten und auf Demonstrationen ihre Entlassung fordern, nistet sich Nivedita bei Saraswati ein und ringt mit ihr um mögliche Antworten.

(27 Folgen - bis Freitag, 4, Juni, alle Folgen stehen nach Ausstrahlung bis 25. Juni auf SWR2.de zur Verfügung)