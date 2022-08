„Meiner Meinung nach funktioniert das Marsupilami am besten, wenn man es aus dem Urwald rausnimmt. Deswegen war die Anlage schon, es in eine Stadt zu bringen“, sagt der Comiczeichner Flix. In seinem neuen Band „Das Humboldt-Tier – Ein Marsupilami-Abenteuer“ erzählt er, wie Alexander von Humboldt das Marsupilami auf seiner Südamerika-Reise entdeckt und nach Berlin bringt. Dort wird es erstmal in einer Kiste vergessen, bis es 150 Jahre später ausbricht und die Nazis im Berlin der 1930er Jahre entdeckt.

Das Marsupilami: humanistisch, fast anarchistisch Das Marsupilami habe einen humanistischen, fast anarchistischen Grundcharakter. Wenn man das in eine andere Welt versetze und auch in eine andere Zeit, dann bewege es sich quasi von alleine, so beschreibt Flix die Arbeit an dem Comic. Humboldt entdeckt das Marsupilami: Comic von Flix holt das Fabelwesen nach Berlin Pressestelle ©Flix/Dupuis/Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2022 Flix will Parallelen aufzeigen Das gelbe Fabelwesen sei mit seiner Weltsicht tendenziell liberal bis links: „Und wenn dann ein paar Nazi auftauchen, dann kann es das nicht gut finden. Dann muss es sich dazu verhalten und geht mit diesen Figuren ähnlich um wie mit Raubtieren im Urwald – die kriegen auf die Schnauze.“ Flix habe von heute erzählen wollen, aber nicht so eindeutig. „Deswegen habe ich dieses Setting gewählt, wo man Parallelen aufzeigen kann, und den Menschen zeigen kann: Ihr braucht keine Angst haben. Was Fremdes ist nicht zwangsläufig schlechter, im Gegenteil, das kann eine unfassbare Bereicherung für das eigene Leben sein.“ Ein Blick in „Das Humboldt-Tier“. Pressestelle Carlsen Comics Für ihn sei es eine große Ehre, das Marsupilami zeichnen zu dürfen. Die Comics von André Franquin, dem Erfinder des frankobelgischen Comic-Klassikers „Maruspilami“, habe Flix als Kind geliebt. „Und jetzt auf einmal mit diesen Figuren ein eigenes Abenteuer erleben zu dürfen, das ist unfassbar, wie wenn man auf einmal mit seinem großen Star auf die Bühne gehen darf. Das ist irre“, so Flix. Die Comics von Flix sind fiktiv, tragen jedoch oft autobiographische Züge. Carlsen Comics Humboldt entdeckt das Marsupilami: Comic von Flix holt das Fabelwesen nach Berlin Pressestelle ©Flix/Dupuis/Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2022 Das Humboldt-Tier Ein Marsupilami-Abenteuer Verlag: Carlsen Comics ISBN: 9783551783509

