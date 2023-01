Eine junge Vietdeutsche, auf der Suche nach Identität. Geboren in Vietnam, aufgewachsen größtenteils in Deutschland und doch nirgends dazugehörig. Über diese Problematik reflektiert Hoài Niệm Nguyễn in ihrem Debüt "Mit fünf traf ich meinen Bruder". Eine persönliche Erzählung über Migration, Familie, und Identität.



Re:sonar Verlag, 58 Seiten, 10 Euro

ISBN 978-3-949048-22-7

Hoài Niệm Nguyễn wurde 1988 in Vietnam geboren und flüchtete im Alter von fünf Jahren mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Deutschland. Sie hat ihr Studium der Chemie und Biologie mit einer Promotion abgeschlossen. Das Erlebnis der Flucht ist ein Einschnitt in ihrer Biografie. Wie es ist, als Vietnamesin in Deutschland aufzuwachsen, beschreibt sie in ihrem Debüt, das eine persönliche Reflexion über Identität und Familie ist: "Mit fünf traf ich meinen Bruder" - Mia Kumlehn.