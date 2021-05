Der US-Amerikaner Callan Wink erzählt in "Big Sky Country" vom schwierigen Heranwachsen eines Farmersohnes im ländlichen Amerika der Jahrtausendwende. Ein zunehmendes Unbehagen an den Verhältnissen entlädt sich in seinem Debütroman immer wieder in fast beiläufigen Akten der Gewalt. Ein beeindruckendes Porträt des ländlichen Montana und seiner Bewohner.

Rezension von Holger Heimann.

Aus dem Englischen von Hannes Meyer

Suhrkamp Verlag, 380 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-518-42983-9