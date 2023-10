Mit Büchern von Daniel Kehlmann, Annette Mingels, Viktor Jerofejew, Heinz Bachmann und Roman Rozina



Redaktion und Moderation: Anja Brockert

Wir blicken schon etwas Richtung Frankfurter Buchmesse - und stellen aktuelle Titel aus dem Herbstprogramm vor:

„Lichtspiel" heißt Daniel Kehlmanns neuer Roman, ein Portrait des legendären Filmregisseurs Georg Wilhelm Pabst und eine Parabel über die künstlerische Arbeit in einem totalitären Regime.



In den Herbst des Lebens führt Annette Mingels in ihrem Roman „Der letzte Liebende". Wie sich ihr Held, der 80jährige Carl, in einer Welt im Umbruch schlägt erzählt die Autorin im Gespräch.



Von Putins Aufstieg und einem Schriftsteller, der zu seinem Gegenspieler wird, handelt Viktor Jerofejews turbulenter Roman „Der Große Gopnik". Darin geht es auch um einen Krieg, der in der Ukraine und im Innern der Menschen tobt.



Vor 50 Jahren starb die Dichterin Ingeborg Bachmann. Ihr Bruder Heinz Bachmann hat im Familienalbum geblättert und ein sehr persönliches Erinnerungsbuch über seine berühmte Schwester vorgelegt.



Und wir reisen nach Slowenien, ins Gastland der Frankfurter Buchmesse, und sprechen dort mit Autoren über ihre literarischen Auseinandersetzungen mit der "verdammten Geschichte".



Daniel Kehlmann – Lichtspiel

Rowohlt Verlag, 480 Seiten, 26 Euro

ISBN 978-3-498-00387-6

Rezension von Carsten Otte



Annette Mingels – Der letzte Liebende

Penguin Verlag, 304 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-328-60295-8

Gespräch mit Annette Mingels



Viktor Jerofejew – Der große Gopnik

Aus dem Russischen von Beate Rausch

Matthes & Seitz Verlag, 616 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-7518-0935-1

Rezension von Ulrich Rüdenauer



Zum 50. Todestag von Ingeborg Bachmann

Heinz Bachmann – Ingeborg Bachmann, meine Schwester

Piper Verlag, 128 Seiten, 24 Euro

EAN 978-3-492-07250-2

Gespräch mit Frank Hertweck



Literatur aus Slowenien, dem Gastland der Frankfurter Buchmesse 2023

unter anderem mit:

Roman Rozina – Hundert Jahre Blindheit

Aus dem Slowenischen von Alexandra Natalie Zaleznik

Klett-Cotta Verlag, 582 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-608-98728-7

Drago Jančar – Nordlicht

Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof

Folio Verlag, 272 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-85256-864-5

Bericht von Holger Heimann mit O-Tönen von Roman Rozina, Drago Jančar und Ilma Rakusa



