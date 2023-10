Heinz Bachmann – Ingeborg Bachmann, meine Schwester

Die Kritik am Internet ist fast so alt wie das Internet. Aber selten wird sie so fundiert vorgetragen wie von Roberto Simanowski. In seinem philosophischen Essay „Das Verschwinden von Raum und Zeit im Prozess ihrer Digitalisierung“ verknüpft der Medienwissenschaftler Literatur- und Mediengeschichte und erklärt unter anderem, was die Pferdekutsche mit dem Smartphone verbindet.

Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz und Helmut Dierlamm

Passagen Verlag, 136 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-7092-0560-0