Die Proteste in Belarus gegen das Regime von Alexander Lukaschenko stellen eine alte Frage neu: Unter welchen Bedingungen und mit welchen Strategien ist eine gewaltlose Revolution möglich? Was ist anders in Belarus als in der Ukraine oder beim Sturz von Slobodan Milosevic in Serbien? Vielleicht hilft bei dieser Frage der historische Vergleich weiter. Zum Beispiel mit der friedlichen Revolution in der DDR 1989/90. mehr...