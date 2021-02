per Mail teilen

Ob unsere Demokratie wirklich in der Krise steckt, beantwortet die Historikerin Hedwig Richter in ihrem neuen Buch „Demokratie – Eine deutsche Affäre“. Dabei seziert sie die Geschichte der Demokratie am Beispiel Deutschlands.

Demokratie – ein Projekt der Eliten?

Hedwig Richter ist Professorin an der Universität der Bundeswehr in München und so etwas wie der Shootingstar der deutschen Geschichtswissenschaft. Ihr Schwerpunkt ist Demokratiegeschichte. Und davon handelt auch ihr neues Buch: "Demokratie - Eine deutsche Affäre".

Ihre provokante These: Demokratie entsteht nicht durch den Kampf der Unterdrückten und Einflußlosen um ihre Rechte, sondern ist ebenso sehr ein Eliten-Projekt. Demokratie von oben, könnte man das nennen. Und die unten waren gar nicht immer begeistert vom notwendigen demokratischen Engagement. Hedwig Richter erzählt eine Geschichte der Demokratie, aber es ist zugleich eine Liebeserklärung.

„Das Buch ‚Demokratie – Eine deutsche Affäre‘ von Hedwig Richter ist ein Bildungserlebnis“ Denis Scheck in „lesenswert"

Es sieht gut aus mit der Demokratie

In ihrem Buch lässt sie die Geschichte der Demokratie in Europa und den USA Revue passieren. Sie spannt den Bogen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Ihre optimistische Bilanz verblüfft: „Nimmt man die Geschichte ernst“, steht im Schlusskapitel ihres Buches, „dann sieht es gut aus mit der Demokratie. Die vielen Untergangsgesänge, die man ihr singt, und die Warnungen, die zu ihrem Schutze ausgesprochen werden, sollten eher als ein Symptom der demokratischen Vielfalt verstand werden und weniger als eine zutreffende Analyse.“

Die Autorin:

Hedwig Richter, 1973 geboren, ist Historikerin und Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Sie arbeitet vor allem in der Diktatur- und Demokratieforschung. Für ihr Buch „Demokratie – Eine deutsche Affäre“ wurde sie 2020 für „ein hervorragendes Werk in einer guten und verständlichen Wissenschaftssprache“ mit dem Anna-Krüger-Preis des Wissenschaftskollegs zu Berlin ausgezeichnet.