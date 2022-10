Harte Kost – Bücher über den Zustand unserer Gegenwart

Redaktion und Moderation: Theresa Hübner

Mit Büchern von Marius Goldhorn, Chimamanda Ngozi Adichie, Emmanuel Carrére, Ronen Steinke und Patrick Süskind.

Das Buch der Woche ist unscheinbar, doch es steckt einiges darin. In "Park" erzählt Marius Goldhorn von einem "Smombie" (=Smartphone-Zombie), den die virtuelle Dauerberieselung gegen das Elend der Realität abgestumpft hat.

Ronen Steinke hat sich in "Terror gegen Juden" ebenfalls ein dringendes, gesellschaftliches Thema vorgenommen. Sein Buch ist eine Anklage gegen den deutschen Staat, der jüdisches Leben in Deutschland nicht genug schützt und eine Justiz, die Antisemitismus nicht angemessen verfolgt.

In "Julies Leben" von Emmanuel Carrère geht es um das kurze, von Gewalt und Drogen bestimmte Leben einer jungen Frau in San Francisco.

Außerdem sprechen wir mit Judith Schwaab, die Chimamanda Ngozi Adichies Roman "Blauer Hibiskus" übersetzt hat und dafür den Hermann-Hesse-Preis bekommen hat. Ein Buch über Terror und Gewalt in Nigeria.

Peter B. Schumann berichtet über das venezolanische Literaturportal "La vida de nos", das Geschichten sammelt, weil der reguläre Literaturbetrieb kaum noch existiert.

Und zum Schluss atmen wir nochmal tief durch. Carolin Courts hat "Das Parfum" von Patrick Süskind aus dem Bücherregal gefischt und findet: kann man auch 35 Jahre nach Erscheinen nochmal lesen.



Marius Goldhorn: Park

Verlag Suhrkamp

ISBN 978-3518127643

179 Seiten

14 Euro

Rezension von Alexander Wasner



Internationaler Hermann-Hesse-Preis

Chimamanda Ngozi Adichie: Blauer Hibiskus

Aus dem Amerikanischen von Judith Schwaab

Fischer Verlag

ISBN 978-3-596-03244-0

336 Seiten

12,40 Euro

Sharon Hodge im Gespräch mit Übersetzerin Judith Schwaab



Emmanuel Carrère: Julies Leben

Aus dem Französischen von Claudia Hamm

Verlag Matthes und Seitz

59 Seiten

ISBN 978-3-95757-885-3

10 Euro

Rezension von Sharon Hodge



Ronen Steinke: Terror gegen Juden

Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt

Verlag Piper Berlin

EAN 978-3-8270-1425-2

256 Seiten

18 Euro

Gespräch mit Ronen Steinke



La vida de nos

Venezolanisches Literaturportal in Zeiten von Corona

Reportage von Peter B. Schumann



(35 Jahre) Patrick Süskind: Das Parfum

Diogenes Verlag

ISBN 978-3-257-06540-4

320 Seiten

14,90 Euro

Rezension von Carolin Courts