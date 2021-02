So kurzfristig die Absage der Leipziger Buchmesse in 2020 gewesen sei, so vorausschauend sei sie in diesem Jahr, kommentiert SWR2 Literaturredakteur Carsten Otte die Entscheidung zum zweiten Verzicht auf Präsenzveranstaltungen der traditionsreichen Buchmesse in Folge. Auch bei merklichen Fortschritten beim Impfen sei im Mai eine Veranstaltung mit hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern in den Leipziger Messehallen noch nicht denkbar.

Dennoch werde es einige Veranstaltungen als Begleitprogramm zur virtuellen Buchmesse geben. So solle beispielsweise die geplante Diskussion zur SWR2 Bestenliste vor kleinem Publikum in Leipzig stattfinden können. Skeptisch bleibe er dennoch in Bezug auf das Digitalangebot zu solchen Messen, sagt Carsten Otte. Sie könnten die Präsenzveranstaltungen nicht ersetzen. Umso größer werde aber der Andrang sein, wenn im Herbst die Frankfurter Buchmesse und in 2022 dann auch die Leipziger Buchmesse wieder regulär stattfinden können. mehr...