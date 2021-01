Die Brände im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Moria kommen für Thomas von der Osten-Sacken nicht überraschend. „Das war ein Brand mit Ankündigung“, so Osten-Sacken im Gespräch mit SWR2. „Das Problem der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln ist ein langfristiges Problem und muss langfristig gelöst werden.“ Mit Blick auf die Pläne der griechischen Regierung, die nun obdachlosen Menschen auf Schiffen unterzubringen, sagte Sacken-Osten: „Stellen Sie sich vor: jemand, der monatelang in einem Zelt in Moria gelebt hat, muss nun zwei Monate in einem Schiffsbauch leben. Wir sind hier in Europa. Das klingt nicht nach einer humanen Flüchtlingspolitik“. Der Publizist Thomas von der Osten-Sacken ist Geschäftsführer der Hilfsorganisation Wadi e. V. mehr...