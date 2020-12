Der Wortkünstler und Poetry Slammer Timo Brunke hat sich für SWR2 Treffpunkt Klassik die Elf Bagatellen op. 119 zur Brust genommen. In „Wie war das gleich?" beweist er ein feines Ohr für unbedarfte Gespräche am Nebentisch. In „Antarktis" ringt ein Zeitgenosse mit sich und seinem Weltwissen, das plötzlich ins Wanken gerät. Als Drittes rauschen wir mitten hinein in einen ärgerlichen Streit - nur wie dieser zustande kam, darüber erfährt man nicht so wirklich was. Vermutlich "typisch Bagatelle".



