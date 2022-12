Greta Thunberg – I know this to be true. Über Wahrheit, Mut und die Rettung unseres Planeten

Mit 15 Jahren weigerte sich die Schwedin Greta Thunberg aus Protest gegen die Erderwärmung in die Schule zu gehen. Das war der Startschuss für die weltweite Schüler- und Studierendenbewegung Fridays for Future. Greta Thunberg gehört heute zu den hundert einflussreichsten Menschen der Welt, meint das Time Magazin. In dem Interviewband "I know this to be true" erklärt sie, warum jetzt dringend gehandelt werden muss.



Aus dem Englischen von Heike Schlatterer

Elisabeth Sandmann Verlag, 88 Seiten, 16 Euro

ISBN 978-3-949582-00-4

Vor vier Jahren hat die damals 15-jährige Greta Thunberg mit ihrem "Schulstreik für das Klima" begonnen, die Bewegung "Fridays for Future" angestoßen und seither weltweite Berühmtheit erlangt. Sie polarisiert heftig, nicht zuletzt durch ihre Bücher. Das neue heißt: "I know this to be true. Über Wahrheit, Mut und die Rettung unseres Planeten" - Gerhard Klas.

