Serhij Zhadan zählt zu den bekanntesten literarischen Stimmen in der Ukraine. Der 1974 in der Ostukraine geborene Schriftsteller hat selbst den Krieg im Donbass erlebt und literarisch verarbeitet. Seit 2014 in seiner Heimat die Kämpfe begannen, hat Serhij Zhadan sich bei sozialen Projekten eingebracht und in unzähligen Auftritten versucht, den Menschen seines Landes Mut zuzusprechen. In seinen Gedichten fasst er das Unsagbare der Kriegsschrecken in magische Bilder – verwandelt Grauen in Schönheit. Damit gibt er eine eindringliche Antwort auf die berechtigte Frage, was Literatur in Kriegszeiten denn zu bewegen vermag – welche Rolle der Literatur zukommt, wenn Fassungslosigkeit, Angst und Verzweiflung die Menschen ergreift, wie derzeit die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem umkämpften Land. In seinem Gedicht „Milizschule September 2014" reflektiert Serhij Zhadan Tod und Traumatisierung der Menschen in der Ostukraine. mehr...