Ingrid Noll wird heute, am 29. September 2020, 85 Jahre alt. Die „Lady of Crime“ gilt als erfolgreichste deutsche Krimi-Autorin.

In ihrem Domizil in Weinheim an der Bergstraße wird Corona-bedingt nur in kleinstem Familienkreis gefeiert. Denn mit 85 zählt Ingrid Noll nach eigenem Bekunden nun ja zu den „Risikokandidaten“, welche sie normalerweise zwischen zwei Buchdeckeln ums Leben bringt…

Aber so viel Selbstironie muss sein. Denn schließlich ist Ingrid Noll fit und hat gerade erst ihren neuen Roman vollendet, der im Frühjahr 2021 bei Diogenes erscheinen wird.

Meine Mutter wurde 106, meine Oma 105 - ich rechne schon mit 107! Ingrid Noll

„Der Hahn ist tot“ - ihr erster Krimi wurde sofort ein Bestseller

Ingrid Noll ist in China zur Welt gekommen, weil ihre Eltern nicht in Nazi-Deutschland leben wollten. 1949 ging es zurück nach Deutschland. Sie machte Abitur, studierte, heiratete, brachte drei Kinder zur Welt und arbeitete in der Arzt-Praxis ihres Mannes mit.

Als die Kinder aus dem Haus waren, fing sie an zu experimentieren, wie sie selbst es nennt. Ingrid Noll schickte ihren ersten Roman an den Diogenes-Verlag, Verleger Daniel Keel nahm das Manuskript sofort an. „Der Hahn ist tot“ wird auf Anhieb ein Bestseller.