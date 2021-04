In diesem Jahr feiert das bekannte Duo Zeus & Wirbitzky Silberhochzeit: seit 25 Jahren moderieren Sie zusammen im Radio. Die SWR3 Morningshow ist die meist gehörte Radiosendung Deutschlands. 2011 erhielten sie dafür den Grimme-Preis. Täglich schalten rund 1,5 Millionen Menschen ein und hören den beiden Redakteuren Michael Wirbitzky und Sascha Zeus zu. Dass für beide auch die Literatur eine wichtige Rolle spielt, unterstreichen sie im Gespräch mit Denis Scheck im Park des Palais Biron.

Michael Wirbitzky und Sascha Zeus haben 1989 angefangen, zusammen zu moderieren. Zunächst sporadisch, dann seit 1996 regelmäßig gemeinsam Frühsendungen im Radio, seit 1998 die Morningshow in SWR3.

Außerdem sind die beiden zu Nicht-Corona-Zeiten mit ihrer Bühnenschow auf Tour – als Dandy van Dünkel (Sascha Zeus) und Peter Gedöns (Michael Wirbitzky).

„Wir gehen jeden Tag in den Gag-Steinbruch und schlagen frische Scherze aus dem Fels.“ Michael Wirbitzky und Sascha Zeus in der Sendung „lesenswert“.

Bei Denis Scheck in "lesenswert" stellen die beiden Wortakrobaten ihre Schlagfertigkeit zunächst beim Fragebogen unter Beweis, berichten von ihrer Arbeit und stellen im (ungekürzten) Gespräch in der Rubrik „Unser Leben in vier Büchern“ jeweils zwei Bücher vor, die sie geprägt haben oder die von großer Bedeutung in ihrem Leben waren. Sie tauschen sich nach wie vor über Bücher aus, die sie gerade lesen.

Die beiden Lebensbücher von Sascha Zeus:

J.R.R. Tolkien: Der Herr der Ringe

Der Roman um den Planeten Mittelerde erschien 1969/1970 erstmals in deutscher Übersetzung. Sascha Zeus hat ihn mit zwölf Jahren gelesen (Michael Wirbitzky: „Er will ja nur angeben, dass er mit zwölf schon lesen konnte!“), weil ihm seine Schwester die drei dicken Bände schenkte, damit er nicht mehr so viel redete. Sascha Zeus fing an zu lesen, wurde von der Geschichte förmlich aufgesogen – einfach großartig! – blieb dran bis zum Schluss.

Cormac McCarthy: Die Abendröte im Westen

Sascha Zeus gefällt die emotionslose Darstellung ohne Wertung von Gewalt, die Cormac McCarthys Roman auszeichnet. „Die Abendröte im Westen“ spielt Mitte des 19. Jahrhunderts während der Indianerkriege und ist an die historischen Ereignisse angelehnt. Eine Gruppe von Skalpjägern ist unterwegs, um Land zu erobern: „Brutaler geht’s nicht“, meint Sascha Zeus.

Auf der anderen Seite enthält der Roman großartige Landschaftsbeschreibungen, „dass man meint, man stehe mittendrin“. McCarthy rechnet hier mit der Romantik des Wilden Westens ab. Denis Scheck: „Der Anti-Winnetou schlechthin.“ – Michael Wirbitzky kann Bücher mit solch expliziten Gewaltdarstellungen nicht lesen.

Die beiden Lebensbücher von Michael Wirbitzky:

Antonio Tabucchi: Erklärt Pereira

Der Roman spielt im Sommer 1938 in Lissabon unter der faschistischen Salazar-Diktatur. Der Protagonist, Pereira, lebt zurückgezogen als Kulturredakteur, der Nachrufe auf Menschen verfasst. Ein unauffälliger Zeitgenosse, der dann doch ins Visier der Geheimpolizei gerät.

Michael Wirbitzky hat das Buch erstmals in den 90er Jahren gelesen und vor kurzem erneut noch einmal. Und er ist immer noch fasziniert von der Langsamkeit des Romans, aus der heraus sich dann zum Ende hin eine Dynamik entwickelt: Pereira muss etwas gegen die politische Entwicklung in Lissabon tun und wird am Schluss zum Helden.

Wolf Haas: Der Brenner und der liebe Gott

1996 veröffentliche der österreichische Schriftsteller Wolf Haas mit „Auferstehung der Toten“ den ersten der acht Brenner-Krimis. „Der Brenner und der lieb Gott“, der siebte Brenner-Krimi, erschien 2009, nachdem eigentlich im sechsten Brenner-Krimi angekündigt wurde, nun sei Schluss.

Michael Wirbitzky ist begeistert, wie es Haas gelang, die Fortsetzung der Brenner-Krimis plausibel zu machen. Auch Sascha Zeus liebt die Romane von Wolf Haas. Beide sind von der Art sehr angetan, wie Haas auf hoch intelligente Weise die Leser*innen anspricht und fesselt.