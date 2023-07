Gespräch mit Poeta Laureatus Michael Krüger zum fünften Gedicht

Das fünfte Gedicht bringt endlich eine Ahnung von Sommer. Der Poeta Laureatus und Verleger im Ruhestand Michael Krüger diskutiert mit Alexander Wasner über die Frage, ob Luther wirklich schon Apfelbäumchen pflanzen wollte. Und ob das Boskoop-Äpfel waren. Oder ob das nicht erst seit dem zweiten Weltkrieg die Phantasie einer unendlichen Zuversicht wurde. Es geht auch darum, ob Gedichte klüger sind als ihr Autor, und warum man Bücher hütet wie einen Augapfel.

Das fünfte Gedicht

Wir haben Bäume gepflanzt, Äpfel, alte Sorten,

die angeblich in Russland und im Kaukasus entstanden

und im Westen kultiviert wurden, von den Römern eingeschleppt und im ganzen

Heiligen Römischen Reich deutscher Nation wegen ihrer Säure

geliebt. Äpfel mit Geschichte, die rot werden auf der Sonnenseite.

Wir mussten einen Sack um die Wurzeln schlagen,

um die Maulwürfe, die sich seit Plinius blind auf alles stürzen,

was ihnen im Wege steht, auf Distanz zu halten, und um den Stamm

haben wir eine Manschette gelegt, damit die Rehe den Baum

in Ruhe wachsen lassen. Wenn alles gut geht … werden wir

in fünf Jahren die ersten Äpfel ernten können. Die Vergangenheit

träumte von Ewigkeiten, wir hoffen darauf, einem Äpfelchen

beim Werden zusehen zu dürfen. Die Amseln freuen sich

über den Zuwachs von Grün, sie sausen wie dunkle Drohnen

über die mit Löwenzahn dekorierte Wiese. Bald werden Flugschirme

aufsteigen, dann ist die Zukunft erreicht. Es ist beruhigend,

vor den mickrigen Bäumen zu stehen, man stellt sich vor,

was aus ihnen werden kann, wenn der Ahorn ihnen nicht das Wasser

abgräbt. Jedes Blatt ist eine gewaltige Enzyklopädie, der Stamm

allein füllt Bände, die in einem Leben nicht auszulesen sind.

Dazu kommen die Bilder, auf denen die Toten lebendig werden,

die genau hier begraben sind oder verscharrt wurden.

Eine Spinne hat einen ersten Faden gespannt zwischen den Bäumen,

eine zitternde Brücke, so fein, dass sie keiner betritt:

kein Gedanke, kein Vogel, nicht einmal der Tod, der nicht aufhört

zu schwärmen von seinen großen Erfolgen. Unter der Brücke

wachsen die Gänseblümchen und die kleinen blauen Blumen,

die so aussehen wie Veilchen, aber schon lange keine Veilchen

mehr sind. Ein Bild geht mir nicht aus dem Kopf: die alten Generäle,

am 8. Mai auf dem Roten Platz, mit tausend Orden an ihre Stühle gekettet,

lederne Mumien, die dafür gesorgt haben, dass ich noch auf der Welt bin.

Boskop heissen die Äpfel, Boskop, ein schönerer Name war nicht drin.

Für Alexander Wasner

Poeta Laureatus 2023: Michael Krüger