Gespräch mit Poeta Laureatus Michael Krüger zum achten Gedicht

Der Poeta Laureatus Michael Krüger zum Herbstbeginn über seine Pilzleidenschaft und die assoziationsfreundliche, lyrische Kraft der Pilzbenennungen: Schleierling, Raukopf, Steinpilze und Pfifferlinge – warum findet man ausgerechnet zu Beginn des zweiten Kriegsjahres so wenige Pilze und wenn dann ungenießbare oder solche mit gefährlichen Namen? Und wo ist die Aufbruchstimmung der Jugend hin, die Zeit der Rebellion, als man glaubte, „nicht Gott, sondern der Teufel sei tot“?

Das achte Gedicht

Kaum Pilze im zweiten Jahr des Krieges,

der Boden zu trocken oder,nach dem großen Gewitter,

zu nass für das Judasohr und den Steinpilz,

der nicht flüchten kann über den immerdurstigen Sand.

Manchmal sieht man eine verlorene Gruppe

Faltentintlinge mit ihren grauen,durchlöcherten Helmen,

oder eine Ziegenlippe,die sich trotz ihrer faltigen Huthaut

den Schnecken anbietet.In den sauren Laubwäldern

jenseits der Autobahn stehen der gutgekleidete Raukopf

und der violette Schleierling auf seinem schleimigen Fuss.

Ihr Gift wirkt oft erst nach Wochen,wenn wir schon nicht mehr

an eine Epochenwende geglaubt haben.

Aber auch ohne essbare Pilze ist es immer noch befreiend,

im Sommer durch den Wald zu laufen,ohne Gedächtnis,

ohne Zeit und ohne die Ahnung,dass in diesem Moment

die Geschichte der Vergangenheit umgeschrieben wird,

um sie der Zukunft anzupassen.Die alten Bäume

bereiten sich auf das Sterben vor und ziehen die Hornissen an,

die lange auf der roten Liste standen.In ihrer Monarchie,

mit einer stolzen Königin an der Spitze,überwintern nur

die Arbeiterinnen,die Drohnen erleiden einen frühen Tod.

Als ich jung war,hatten wir Angst vor den Drohnen,

vor ihrem tödlichen Fleiss.Damals hätte nicht viel gefehlt

und wir wären vernünftige Menschen geworden,

weil alles vernünftig klang,besonders der kühne Entwurf

unserer Zukunft.Wir mussten viele Sprachen lernen,

um uns halbwegs zu verstehen.Wir glaubten,wenn wir glaubten,

nicht Gott,sondern der Teufel sei tot.Im Hinterzimmer

durften wir,auf eigene Faust,Pascal lesen,bis wir selbst

nicht mehr wussten,wer wir waren.Es gab viel Hilfe,

aber keinen Trost.Jetzt also beginnt die Epochenwende,

die Gebrauchsanwesung steht als Fortsetzungsroman

in allen Zeitungen.Am Ende meines Weges durch den Wald

fand ich dann doch noch ein paar Maronen,die Hochstapler

unter den Schwammerln,die wie Steinpilze aussehen wollen.