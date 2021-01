Martin Mosebach ist ein sehr genauer Beobachter und ein eleganter Stilist, der Wert legt auf eine geschliffene, bildreiche Sprache und eine vielschichte Handlung, die er in seinem neuen Roman „Krass“ anlegt wie ein großes Orchesterwerk:

Der großzügige Geschäftsmann Ralph Krass neigt zur Verschwendung und erkauft sich seine Gesellschaft. Er ist ein Windhund und Waffenhändler. Ob er wirklich so reich ist oder doch nur ein Hochstapler, weiß niemand.

Eine grandios komponierte Dreiecksgeschichte

Der Roman ist eine grandios komponierte Dreiecksgeschichte mit virtuos hineingearbeiteten kleinen Nebensträngen. Die Handlung ist an drei markanten Orten angesiedelt: in Neapel, einem Dorf in der französischen Provinz und in Kairo.

Als er in Neapel auf Lidewine trifft, die Assistentin eines Zauberers, bietet er der jungen Frau einen ungewöhnlichen Pakt an. Doch Neid und Eifersucht treiben einen Keil in den Kreis um Herrn Krass, bis alles eskaliert und die Gesellschaft in einem Eklat auseinanderbricht. Am Ende landet Herr Krass in Kairo und findet dort überraschend Antworten auf die Frage, wie alles so kommen konnte, wie es kam.

„Ein sehr starkes Buch über Menschen mit Schwächen“ Denis Scheck in der Sendung "lesenswert"

Zum Autor:

Martin Mosebach wurde 1951 in Frankfurt am Main geboren und war zuerst Jurist. Er fühlte sich als Jurist jedoch „völlig unbrauchbar“, wie er einmal in einem Gespräch verlauten ließ, als Schriftsteller bezeichnet er sich als Spätentwickler. Seit den 80er Jahren veröffentlicht er Romane, Erzählungen, Gedichte und Essays zu religiösen, historischen und politischen Themen. Dafür wurde er u.a. mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Mosebach lebt in Frankfurt, recherchiert und schreibt jedoch oft an fernen Orten.