Der Erfinder des Sams schreibt ein Buch für Erwachsene

Mit 82 Jahren hat Paul Maar nicht nur einen neuen Band in der Sams-Reihe - „Das Sams und der blaue Drache“ - vorgelegt und illustriert, sondern er hat auch seine Biografie mit dem Titel "Wie alles kam - Roman meiner Kindheit“ geschrieben.

Außerdem hat der erfolgreiche Schriftsteller für die Rubrik „Mein Leben in drei Büchern“ Lawrence Sternes „Tristram Shandy“, Mark Twains „Tom Sawyer“ und Arno Schmidt „Seelandschaft mit Pocahontas“ mitgebracht und erzählt, welche Rolle diese Bücher in seinem Leben gespielt haben.

Wie alles kam

Es ist sein erstes Buch für Erwachsene. Paul Maar, ermuntert durch seinen Sohn, begann seine eigene Geschichte zu schreiben, als er nach einer Herz OP in der Reha war. Denis Scheck fragt ihn, ob es zwischen dem Schreiben für Kinder und dem Schreiben für Erwachsene einen Unterschied gibt.

Paul Maar reflektiert seinen Werdegang, erzählt von seiner eigenen, nicht immer heiteren Kindheit während und nach dem Krieg, seine hochproblematische Beziehung zu seinem gewalttätigem Vater, mit dem es bis zu dessen Tod keine Versöhnung gab und von der Kraft der Bücher.

Sehr anrührend schreibt er von der Liebe zu seiner Frau Nele, die immer seine erste Leserin war, die mit ihm seine Bücher ins Englische übersetzte und die seit fünf Jahren an Alzheimer erkrankt ist.

Eindringlich schildert Paul Maar in seinem Buch auch, dass er in der Schule lange Zeit ein Außenseiter war und welche Rettung für ihn das Lesen bedeutete, obwohl er in einem Haus ohne Bücher aufwuchs.

„Mein Vater hat mir meistens das Lesen verboten. … Ich habe deshalb heimlich gelesen – auf der Toilette.“ Paul Maar in der Sendung "lesenswert"

„Das Sams und der blaue Drache

…heißt der neue Band in der Sams-Reihe, den Paul Maar im Juli fertig gestellt hat. Das Buch erscheint im Oetinger Verlag und wird für Kinder ab 7 Jahren empfohlen: Das Sams langweilt sich den ganzen Tag. Es beobachtet, wie Kinder ihren Drachen steigen lassen und hätte auch gerne einen. Ausnahmsweise benutzt das Sams deshalb die verbotene Wunschmaschine und plötzlich steht ein blauer Drache vor ihm….

Die 6-jährige Mathilda bespricht das Buch im neuen Kinderbuch-Podcast „Limonadenbaum“.

Paul Maar stellt vor: "Mein Leben in drei Büchern"

Lawrence Sterne: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman

"Tristram Shandy“ ist einzigartig in der Literaturgeschichte: der neunbändige Roman erschien in den Jahren 1759 und 1767. Zu dieser Zeit ist der Roman als Gattung noch gar nicht etabliert und definiert. Tristram Shandy erzählt seine Lebensgeschichte, hält sich jedoch an keine Chronologie und ist ein Meister der Abschweifung.

Paul Maar bekannte einmal in einem Interview, dass er den „Tristram Shandy“ so sehr liebe, dass er ihn „beklaut“ habe: Sein Herr Dörrlein in „Onkel Florians fliegender Flohmarkt“ sei von Sternes Onkel Toby beeinflusst, der beim Erzählen immer vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und der, statt eine Geschichte zu Ende zu bringen, stets sieben andere erzähle.

Mark Twain: Die Abenteuer von Tom Sawyer

Paul Maars erste große Liebe hieß Catarina aus der Rhönstraße. Diese Kinder galten als „Schmuddelkinder“, mit denen nicht gespielt werden durfte. Catarina las „Pippi Langstrumpf“ und besorgte ihm von ihrem Bruder den „Tom Sawyer“. Dieses Buch wird für Paul Maar zum großen Trostspender, nachdem sein Vater die zarten Bande zwischen den beiden zerstört hatte.

Arno Schmidt: Seelandschaft mit Pocahontas

Arno Schmidts Kurzroman erschien 1955 zunächst in einer Ausgabe der Zeitschrift „Texte und Zeichen“, herausgegeben von Alfred Andersch im Luchterhand Verlag. Sowohl Herausgeber als auch Verleger erhielten eine Strafanzeige wegen Gotteslästerung und Pornografie. Eine Veröffentlichung des Romans wurde deshalb zunächst abgelehnt.

Paul Maar hat „Pocahontas“ in seinen 20er Jahren gelesen. Damals wurde nicht sehr offen über Sexualität geschrieben – Arno Schmidt war eine Ausnahme.

Paul Maar erzählt eine Anekdote: Er habe aus „Pocahontas“ und anderen Erzählungen Schmidts 10 Zitate herausgesucht, die sich doppelten, und an Arno Schmidt, bzw. dessen Verlag geschrieben, um den großartigen Schriftsteller darauf aufmerksam zu machen. Er habe vermutet, dass Arno Schmidt einen Zettelkasten mit Zitaten habe und dem Schriftsteller vorgeschlagen, immer, wenn er ein Zitat daraus verwende, dieses nicht mehr in den Kasten zurück zu legen, um diese Doppelungen zu vermeiden.

Der Autor:

Der Schriftsteller Paul Maar ist ein großer Geschichtenerzähler und genialer Figurenerfinder, ein Meister im Wortverdrehen und ein wunderbarer Zeichner. „Der tätowierte Hund“ hieß sein erstes Kinderbuch, das 1968 im Oetinger Verlag erschien. Seine bekannteste Figur ist das Sams, das 1973 mit seinen roten Wuschelhaaren und den blauen Wunschpunkten im Gesicht in Erscheinung trat: „Eine Woche voller Samstagstage“. Neben seinen Kinderbüchern fand Paul Maar weite Beachtung für seine Drehbücher und Theaterstücke. Das Sams eroberte auch die Kinoleinwand mit drei Filmen, an denen Paul Maar mitwirkte. Zu seinen vielen Auszeichnungen zählen der deutsche Jugendliteraturpreis, der E.T.A. Hoffmann-Preis und das Bundesverdienstkreuz.

Paul Maar lebt mit seiner Frau Nele in Bamberg. Sein Sohn, Michael Maar, ist ein bekannter Literaturwissenschaftler und Essayist. Er hat noch zwei Töchter. Eine Tochter ist Anne Maar, die ebenfalls Kinderbücher schreibt.