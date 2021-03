per Mail teilen

Als lebende Legende bezeichnet Denis Scheck seinen Gast, den deutsch-französischen Publizisten und Politiker Daniel Cohn-Bendit, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag gefeiert hat.

Daniel Cohn-Bendit wurde 1945 in Montauban in Südfrankreich geboren. Seine jüdischen Eltern waren 1933 dorthin geflohen und hatten den Zweiten Weltkrieg in wechselnden Verstecken überlebt.

Als "Dany le Rouge" wurde er 1968 berühmt, weil er als Student den Pariser Maiaufstand anführte, weshalb er dann das Land verlassen musste. Er schloss sich in Frankfurt der Sponti-Bewegung an und machte sich für die Grünen stark. Von 1994 bis 2014 gestaltete er die Politik im Europaparlament abwechselnd als Abgeordneter der französischen und der deutschen Grünen.

"Daniel Cohn-Bendit hat einen großen Anteil daran, dass aus der Bundesrepublik Deutschland und aus Frankreich demokratischere, gerechtere und immer lebens- und liebenswertere Staaten wurden." Denis Scheck in der Sendung "lesenswert"

In "Mein Leben in drei Büchern" erzählt Daniel Cohn-Bendit, welche Rolle die Bücher von Jules Verne, Jonathan Littell und Hannah Arendt in seinem Leben gespielt haben. Aber auch um seine Leidenschaft für Fußball geht es. Seine Autobiographie heißt nicht umsonst "Unter den Stollen der Strand - Fußball und Politik, mein Leben".

Jules Verne: Der Kurier des Zaren

"Ich glaube, ich hab das Buch zwischen meinem achten und elften Lebensjahr sieben- oder achtmal gelesen....Es hat mich fasziniert, und ich halte es immer noch für eines der schönsten Abenteuer-Bücher für Kinder." Daniel Cohn-Bendit

Der Roman "Der Kurier des Zaren" von Jules Verne erschien erstmals 1876 in Paris und ist in Frankreich viel populärer als in Deutschland. Die Geschichte spielt um 1860 während der Regentschaft Zar Alexanders II..

Der Kurier Michael Strogoff wird nach Sibirien geschickt, das von Tartarenhorden bedroht wird, um den Bruder des Zaren zu warnen. Es geht um politische Intrigen, Verrat, Patriotismus und um Liebe. Nadja, die Geliebte des Zarenkuriers kämpft als starke, selbstbewusste Frau neben ihm.

Jonathan Littell: Die Wohlgesinnten

Kaum ein Buch hat die internationale Literaturkritik derart aufgebracht und für Kontroversen gesorgt wie der Debütroman von Jonathan Littell. Er erschien 2006 in Frankreich in einer ungewöhnlich hohen Auflage und wurde mit den höchsten Preisen bedacht.

2008 erschien die deutsche Übersetzung und wurde von den Kritikern verrissen und moralisch verurteilt. Ein Skandal! Daniel Cohn-Bendit hat damals die einzige Lesung von Jonathan Littell in Deutschland moderiert und ein Interview mit ihm geführt.

Der Roman hat die fiktiven Lebenserinnerungen des SS-Obersturmführers Maximilian Aue zum Inhalt. Jonathan Littell stammt selbst aus einer jüdischen Familie und schildert minutiös die Gräuel des Zweiten Weltkriegs und die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden aus der Sicht eines Täters. Die historische Genauigkeit dieses Romans ist frappierend.

"Was Jonathan Littell in "Die Wohlgesinnten" schafft, ist, dass ich als Leser über mich erschrecke, über meine eigenen Abgründe, weil ich eben durch diese Ich-Perspektive Empathie zu dieser Hauptfigur entwickle." Denis Scheck

Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft

Der Name Hannah Arendt (1906 - 1975) ist heute vor allem verknüpft mit dem Eichmann-Prozess. Die jüdische Philosophin war bereits 1933 emigiert und lebte in den USA. 1961 reiste sie nach Jerusalem, um aus dem Gerichtssaal zu berichten.

1951 erschien ihr Hauptwerk "Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft", für das sie heftig angefeindet wurde von den europäischen Linken. Heute weiß man: Ihre Studien zum Totalitarismus waren wegweisend. Ihr Werk erlebt seit den 90er Jahren eine Renaissance.

Hannah Arendt war mit den Eltern von Daniel Cohn-Bendit befreundet.