per Mail teilen

Der deutsche Schriftsteller Benedict Wells macht in seinem neuen Roman „Hard Land“ eine Zeitreise nach Missouri in die 80er Jahre: Um vor den Problemen zuhause zu fliehen, nimmt der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in einem alten Kino seiner Heimatstadt an. Der unscheinbare Außenseiter verändert sich: Er findet Freunde, verliebt sich und erlebt einen magischen Sommer. Dann geschieht etwas, das ihn zwingt, erwachsen zu werden.

Benedict Wells ist ein Shootingstar unter den jüngeren Autoren. Die Leserinnen und Leser lieben ihn. Er schreibt unterhaltsam, lebensnah, einfühlsam, aber niemals gefühlig und seicht.

Im Gespräch mit Denis Scheck über „Hard Land“ erzählt er von sich und wie das Buch entstand. Benedict Wells wurde Corona-bedingt aus dem Literaturhaus Zürich zugeschaltet. Sie sehen das ungekürzte Gespräch aus der Sendung „lesenswert“.

„Ein spektakulärer Roman! Unbedingt lesen!“ Denis Scheck in „lesenswert“

Der Roman „Hard Land“ von Benedict Wells handelt von Verlust, Trauer, Einsamkeit und der Suche nach Seelenverwandten. Die Handlung spielt in den USA, in Missouri. Der Held ist der 15-jährige Sam. Ein Außenseiter, einer ohne Freunde, ohne Freundin. Die Mutter leidet an Krebs, der Vater ist überfordert und unbeholfen.

Aber dann nimmt Sam in diesem heißen Sommer einen Ferienjob in einem Kino an. Er verliebt sich, er findet Anschluss an eine coole Clique. Es scheint, als würde das Kino Träume erfüllen. Aber sie enden nicht notwendig mit einem Happy End.

Geplante Lesetour mit Benedict Wells im Herbst

Wegen Corona wurde die geplante Lese- und Musiktour mit dem Musiker Jacob Brass in den Herbst verschoben. Benedict Wells hat seiner Roman-Hommage an die 1980er Jahre drei Playlists an die Seite gestellt, die den Soundtrack der Geschichte bilden und die er auf Youtube und Spotify sowie auf der Webseite des Romans publiziert.

Autor:

Benedict Wells wurde 1984 in München geboren, verbrachte einige Jahre in Barcelona und lebt heute in Zürich. Nach dem Abitur, mit 19 Jahren, beschloss er, Schriftsteller zu werden und begann sofort mit dem Schreiben. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit verschiedenen Nebenjobs.

Es dauert vier Jahre, dann wurde er mit 23 Jahren der jüngste Autor bei Diogenes. Mit „Fast genial“ eroberter er 2011 die Spiegel-Bestseller-Liste. 2016 schrieb er seinen bisher erfolgreichsten Roman: „Vom Ende der Einsamkeit“ wurde von den Unabhängigen Buchhändlern zum „Buch des Jahres“ gewählt und stand anderthalb Jahre auf der Bestsellerliste.