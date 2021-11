Geschichten eines fabulierenden Katers – Michael Köhlmeier über seinen Roman "Matou"

Vom Schwimmen in der Nordsee, von der friesischen Küstenlandschaft und dem Abtauchen ins Schreiben erzählt Judith Hermann in diesem Gespräch, und natürlich von ihrem neuen Roman „Daheim“. Darin geht es um eine Frau, die ihr Leben mit Mann und Tochter hinter sich lässt und alleine in ein Haus am Meer zieht. Sie arbeitet in der Dorfkneipe, schließt leise Freundschaften, beginnt eine Liebesaffäre mit einem Schweinebauern - aber was sucht sie hier wirklich? Ein vielschichtiger Roman über den Bruch in der Mitte des Lebens, über Erinnerungen und Neubeginn. Virtuos, sehr gegenwärtig und mit feinem Humor erzählt.

Anja Brockert im Gespräch mit Judith Hermann.