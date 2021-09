Mit neuen Büchern von Monika Helfer, Pedro Mairal, Marion Messina und Ernst Blass

Die Österreicherin Monika Helfer erkundet in ihrem klugen Roman "Die Bagage" familiäre Lebenswege vom Ersten Weltkrieg bis heute.

Der Argentinier Pedro Mairal lässt einen frustrierten Schriftsteller vom großen Neuanfang träumen - und dann kommt alles ganz anders.

Die Französin Marion Messina seziert mit kaltem Blick das jugendliche Proletariat in den Großstädten Frankreichs.

Außerdem fragen wir nach: Was ist los mit Suhrkamp und dem umstrittenen Autor Uwe Tellkamp?

Wir sprechen mit dem ambitionierten, jungen Wiener Verleger Albert Eibl über seinen Verlag "Das vergessene Buch", der untergegangene Literaturschätze wieder ans Licht befördert.

Und wir besuchen die legendäre Buchhandlung "Strand" in New York, in der schon die Punk-Ikone Patti Smith gejobbt hat.



Monika Helfer: Die Bagage

Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26562-2

160 Seiten

19 Euro

Rezension von Carsten Otte



Scheindebatte?

Was ist dran an den Spekulationen über den Suhrkamp Verlag und dessen Verhältnis zum Autor Uwe Tellkamp

Gespräch mit SWR Literaturchef Frank Hertweck



Pedro Mairal: Auf der anderen Seite des Flusses

aus dem argentinischen Spanisch übersetzt von Carola S. Fischer

mareverlag

ISBN: 978-3-86648-603-4

176 Seiten

20 Euro

Rezension von Eberhard Falcke



Berühmte Buchhandlungen weltweit

Das "Strand" in New York

Reportage von Antje Passenheim, ARD-Studio New York



Dem Vergessen entreißen

Der junge Wiener Verleger Albert Eibl und sein Verlag "Das vergessene Buch"

Gespräch mit Albert Eibl



Marion Messina: Fehlstart

aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Roman

Hanser Verlag

ISBN 978-3-446-26375-8

168 Seiten

18 Euro

Rezension von Brigitte Neumann



Ernst Blass: In Kino Veritas

Essays und Kritiken zum Film 1924-1933

hg. von Angela Reinthal

Elfenbein Verlag

ISBN 978-3961600083

280 Seiten

22 Euro

Leseempfehlung