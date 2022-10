Fulminantes Finale: Christian Brückner liest „Der Passagier“ von Cormac McCarthy

Vor 50 Jahren, 1972, fanden in München in die olympischen Sommerspiele statt. Was als heiteres Sportfest geplant war und Deutschland ein neues, freundliches Gesicht geben sollte, wurde von dem blutigen Anschlag auf die israelische Mannschaft jäh überschattet. Der politischen und historischen Bedeutung von den Ereignissen in "München 1972" gehen die beiden Autoren akribisch nach. mehr...