Frauenpower in den USA und im Iran

Mit neuen Büchern von Lukas Bärfuss, Ian McEwan und Cormac McCarthy

Pulitzer-Preisträger Cormac McCarthy hat sich 16 Jahre Zeit gelassen mit seinem nächsten Roman. Jetzt ist er mit „Der Passagier“ fulminant zurück auf der literarischen Welt-Bühne. Am 8. November finden in seiner Heimat, den USA, die Midterms statt.

Die USA-Korrespondentinnen Juliane Schäuble und Annett Meiritz zeigen in „Guns n'Rosé“ wie Frauen die konservative Revolution der Republikaner antreiben.

Frauen sind es auch, die im Iran am lautesten gegen die Mullahs protestieren. Aus diesem Anlass eine Erinnerung an Golineh Atais Reportage- und Erinnerungsbuch: „Iran - Die Freiheit ist weiblich".

Star-Autor Ian McEwan beweist mit „Lektionen", dass ein mittelmäßiges Leben große Literatur werden kann.

Und der Schweizer Autor Lukas Bärfuss macht sich in seinem gesellschaftskritischen Essay „Vaters Kiste“ Gedanken über vererbte Ungerechtigkeit.

Cormac McCarthy - Der Passagier

Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl

Rowohlt Verlag, 528 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-498-00337-1

Gespräch mit Frank Hertweck

Annett Meiritz, Juliane Schäuble - Guns n' Rosé. Konservative Frauen erobern die USA

Ch. Links Verlag, 256 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-96289-161-9

Gespräch mit der Autorin Annett Meiritz

Golineh Atai - Iran. Die Freiheit ist weiblich

Rowohlt Verlag, 320 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-7371-0118-9

Lesung und O-Ton Golineh Atai

Ian McEwan - Lektionen

Aus dem Englischen von Bernhard Robben

Diogenes Verlag, 720 Seiten, 32 Euro

ISBN 978-3-257-07213-6

Rezension von Jörg Magenau

Lukas Bärfuss - Vaters Kiste. Eine Geschichte über das Erben

Rowohlt Verlag, 96 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-498-00341-8

Gespräch mit dem Autor Lukas Bärfuss

Musik:

George Baker, Little Green Bag

Label: Laser Light

Tom Petty, American Girl

Label: MCA Records

Guns n'Roses, Sweet Child of Mine

Label: Geffen

Shervin Hajipour, Baraye

Label: Synodic Circles

Black Sea Dahu, Les Temps se fuit / In case I fall for you

Label: Mouthwatering Records