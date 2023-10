Frauen machen Staat – Inger-Maria Mahlkes Familiengeschichte aus Lübeck

Moderation: Alexander Wasner

(Aufzeichnung vom 6. Dezember 2023 im Staatstheater Mainz)

Eine Familiengeschichte rund um die jüdische Familie Lindhorst in Lübeck 1890. Natürlich denkt da jeder an die Buddenbrooks, aber Inger-Maria Mahlke lässt ihre Heldinnen in "Unsereins" ein ganz eigenes Leben leben. Die Buchpreisträgerin schreibt in ihrem neuen Buch über Lübeck, die Stadt, in der sie selbst aufgewachsen ist (in Lübeck und auf Teneriffa, um genau zu sein). Geschichte, meint sie, vergeht nicht: "Ich glaube, dass jeder Augenblick die Summe aller vorangegangenen Augenblicke ist", sagt sie, "das Vergangene ist immer noch da."