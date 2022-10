Frankfurter Buchmesse 2022: Ist es wie früher?

Die paradoxe, aber alles entscheidende Frage auf der Frankfurter Buchmesse lautet in diesem Jahr: Ist es wie früher?

Findet die Frankfurter Buchmesse nach den Pandemiejahren zu altem Glanz zurück?

In den überraschend langen Warteschlangen am Eingang oder an einer der Snackbuden mit gewohnt mittelmäßigem Nahrungsangebot auf dem Messegelände, in den Vorstellungsrunden der Frühjahrsprogramme an den wieder üppig dekorierten Verlagsständen, bei den abendlichen Empfängen ganz ohne Maskenpflicht und Sicherheitsabstand … überall kommen die Gespräche auf den nahezu buchphilosophischen Glutkern zurück: Ist es wie früher?

Gemeint sind gewiss selige Zeiten vor der Pandemie, die ohnehin noch nicht vorbei ist, und auch wenn alle wissen, dass nichts und niemand wie früher ist, offenbart die Branche ihre bekannte Nostalgie. Denn der Blick zurück in die Vergangenheit des Verlagsgeschäfts ist keineswegs ein Post-Covid-Phänomen, sondern gehört als schwammige Bezugsgröße gewissermaßen zur DNA des Buchbetriebs.

Früher war immer irgendwie alles besser – oder nicht?

Damals brauchte die Messe kein Awareness-Team, also keine „Unterstützungsstelle bei Diskriminierungsfragen“, und damals musste man sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie ein Buchpreisträger oder eine Buchpreisträgerin angesprochen wird, der oder die sich als nonbinäre Person versteht.

Damals gab es gewiss noch genügend preiswertes Papier, und die Energiekosten stiegen auch nicht monatlich. Doch erstaunlicherweise geht von dieser Messe, die sich im beliebten Krisengespräch abermals bewährt, ein bemerkenswerter Optimismus aus.

Trotz Krise und Angst vor Rohstoffmangel herrscht Zuversicht bei den Messebesuchern vor

Die Besucherzahlen bewegen sich zwar noch nicht ganz auf dem Rekordjahr 2019, als gut 300.000 Buchbegeisterte auf die Messe kamen, doch der Messedirektor Jürgen Boos wirkt mit jedem Tag entspannter. Denn sowohl die traditionellen Schwerpunkte der Messe als auch die Neuerungen werden angenommen.

Die neue Messe-App funktioniert, ein großer Tiktok-Stand inmitten der Agora begeistert das jüngere Publikum, und der Ehrengast Spanien sorgt nicht nur durch royalen Besuch für Glamour, sondern zeigt, dass der Auftritt eines Gastlandes eben nicht folkloristisch sein muss, sondern stilvoll und erkenntnisreich sein kann.

Das Internationale feiert seine Rückkehr in Frankfurt

Was die Frankfurter Buchmesse tatsächlich von anderen Verlagsschauen unterscheidet, ist die internationale Ausrichtung. Die großen Hallen mit Publikationen aus fast 100 Ländern, das Gespräch mit einer iranischen Verlegerin, die tottraurige Comics herausbringt, der selbstbewusst-trotzige Auftritt der Ukraine und gewiss auch die Signierstunden mit Bestseller-Autorinnen und Autoren aus den USA zeigen überdeutlich, was in den vergangenen drei Jahren durch die Reisebeschränkungen vermisst wurde.

Und wenn man dann auch noch äußerst skurrile Verlagsangebote entdeckt, beispielsweise die Sado-Maso-Bücher der Edition „Marterpfahl“, dann kann man nach einem erschöpfenden Messetag, etwa in der Rotunde der Schirn, beim nächtlichen Get-Together des Rowohlt Verlages, die alles entscheidende Frage, ob denn auf der Buchmesse wieder alles so sei wie früher, guten Gewissens bejahen. Auch wenn es nur die halbe Wahrheit ist.