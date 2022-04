Frag nicht, wo ich herkomme: Soziale Klasse in der regionalen Literatur

per Mail teilen

Nach #Metoo und Black Lives Matter kommt nun der New Socialism – eine Debatte über den Einfluss der sozialen Herkunft ist aus Frankreich nach Deutschland herübergeschwappt und wird im Netz und in den Feuilletons diskutiert. Auch, weil das Thema seinen Platz in der Literatur gefunden hat. Rheinland-pfälzische Autorinnen und Autoren schreiben über Prägung, Vorurteile und Zugehörigkeit und zeigen die soziale Klasse als eine weitere wichtige gesellschaftliche Frage.

Diskriminierung auf Grund der sozialen Herkunft

Die Hauptfiguren aus Shida Bazyars Roman „Drei Kameradinnen“ sind Außenseiterinnen. Da ist zum einen der sogenannte Migrationshintergrund und damit einhergehend ständiger Alltagsrassismus. Aber sie stehen auch in anderer Hinsicht unter Druck. Denn sie kommen nicht nur aus Zuwandererfamilien, sondern auch aus der Hochhaussiedlung.

Eine der drei Kameradinnen heißt Saya. Auch ihre Familie ist arm, daher waren manche Situationen bisher einfach nicht Teil ihres Alltags und das schafft Unsicherheit. Zum Beispiel beim Familienfest ihres ersten Freundes in einem schnieken Restaurant.

Saya erlebt Klassismus, Diskriminierung auf Grund der sozialen Herkunft. Gemeint sind Vorurteile gegen Hartz-IV-Empfänger, wie sie in Boulevardmedien und Reality-TV geschürt werden oder Benachteiligungen im Bildungssystem. Beispielsweise haben Kinder von Akademikern bei gleichen Noten statistisch deutlich bessere Chancen auf eine Gymnasialempfehlung.

Aus der schwäbischen oder pfälzischen Provinz in die Hauptstadt

Das Thema Klassismus hat Konjunktur in der Literatur. In Frankreich hatten Annie Ernaux, Didier Eribon und Edouard Louis großen Erfolg mit autobiografischen Romanen. Alles Pariser Intellektuelle, die ihre Herkunft aus einfachen Verhältnissen in Provinzstädten beschreiben.

In Deutschland haben Anke Stelling und allen voran Christian Baron einen ähnlichen Ansatz gewählt. Beide leben inzwischen in Berlin und stammen aus der schwäbischen, beziehungsweise pfälzischen Provinz. Die Widerstände, die sich beim Aufstieg aus unterer Klassenlage ergeben, sind ihr Thema. Und beide haben Kurzgeschichten für die Anthologie „Klasse und Kampf“ geschrieben, die vor kurzem erschienen ist.

Anthologie „Klasse und Kampf“ - keiner der Autoren lebte prekär

Genauso wie der Schriftsteller Arno Frank, der sich erinnert: „Bei der Premiere fiel mir auf, dass niemand, der darin veröffentlicht hat, prekär lebt. Das sind alles Leute, die das schon hinter sich gelassen haben. Und dann wird das automatisch so eine Aufsteigergeschichte. Die, die es wirklich betrifft, die werden nicht gefragt, das ist das Problem.“

Der Begriff Klassismus ist zwar noch älter als alle politischen Schriften von Karl Marx, klingt aber so ähnlich wie Sexismus oder Rassismus. Themen, die vor allem im amerikanischen Diskurs, der immer auch nach Europa geschwappt ist, eine große Rolle gespielt haben. Zuerst #metoo, dann Black Lives Matter und inzwischen der New Socialism, mit der Gallionsfigur Bernie Sanders.

Wer von unten kommt, möchte nach oben

Dabei ist Klassismus qualitativ etwas anderes, meint Arno Frank: „Wenn ich homosexuell bin, will ich gesellschaftlich anerkannt werden für meine Homosexualität. Punkt. Wenn ich aber von unten komme, möchte ich nach oben. Also ich habe kein Interesse daran in meiner Deklassierung anerkannt zu werden und dafür getätschelt zu werden, dass ich ja von ganz unten komme.“

Beim Klassismus geht es noch mehr um handfeste Interessen als um kulturelle Fragen. Und dennoch bewirkt diese engagierte Literatur etwas, ist sich zumindest Shida Bazyar sicher: „Wir schaffen damit Aufmerksamkeit. Klar ist das Problem an Trends, dass sie ganz schnell wieder vorbei gehen können und man die Schublade wieder schließen kann. Aber ich glaube, alle Leute, die an dieser Stelle Berührungspunkte hatten und sich selber in einer Diskriminierungskategorie wiedergefunden haben, die sind auch sensibilisierter dafür, dass bei anderen auch zu spüren und zu sehen.“