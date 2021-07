„Menschen, Familien, Städte, Länder haben Geschichten, sie definieren uns und werden Literatur“, sagt Salman Rushdie. Sein neues Buch ist eine Liebeserklärung an die Literatur und eine Hommage an Geschichten und große Erzähler von Ovid bis Cervantes und Philip Roth. Texte aus den Jahren 2003 bis 2020 sind in dem Buch versammelt. Der Titel - „Sprachen der Wahrheit“ - ist Programm: So sehr Menschen in Zeiten von Fake News „wahre“ Geschichten suchten, die Wahrheit liege in der Fiktion, sagt Rushdie. Aber auch Fakten spielen eine Rolle. Im letzten Kapitel geht es um die Pandemie. Salman Rushdie war im März 2020 selbst schwer an Covid erkrankt. Jetzt, so erzählt er im Interview, schreibe er wieder, und es würde ihm nichts ausmachen, wenn er nie wieder auf eine Cocktailparty gehen könnte. mehr...